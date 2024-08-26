Нечем починить: российский рынок запчастей накрыл девятый вал подделок

Беда изобилия накрыла российский рынок запчастей: никакого дефицита нет, найти можно элементы для любого автомобиля, но цена оригинальных — слишком высока, а вот среди «аналогов» наблюдается невиданный ранее шквал контрафакта. Эксперты заявляют, что такого не было с 2007 года. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Не даром многие мастера и специалисты авторемонта сейчас работают без выходных: во-первых, чинить даже глубоко изношенный автомобиль сегодня финансово целесообразно, а во-вторых, межсервисный интервал резко сократился. Увы, произошло это вынужденно: многие автомобилисты выбирают дешевые запчасти, которые долго не ходят, а другие попадаются на уловки мошенников и покупают подделку, которая, зачастую, и вовсе не решает проблему: сразу не работает.

Эксперты рвут на голове последние волосы и заявляют, что такого количества бракованных и низкосортных автозапчастей на отечественном «афтермаркете» не было с 2007 года. Объемы подделок воистину впечатляют: каждый третий сервисмен среди жалоб называет обилие контрафакта. Более половины моторных масел и различных составов (54%), каждый пятый элемент подвески, каждый третий фильтр и каждая третья свеча — подделка.

Ремонт авто в таком стечении обстоятельств становится не только очень дорогим — многие элементы приходится сдавать, другие — просто выбрасывать, покупая новые — но и очень долгим. Машины неделями стоят на СТО, ожидая запчастей, поскольку поставщики качественного товара просто перегружены.

Фото globallookpress.com

Сразу несколько знакомых порталу «АвтоВзгляд» специалистов отметили, что сроки ожидания заметно сдвинулись: спрос велик.

Тоже самое, к слову, следует сказать и о подержанных автозапчастях: на фоне волны контрафакта спрос на них вырос, стимулируя и цену, разборки работают, как паровой котел, и все равно не успевают рассылать по всей стране востребованные элементы. А время — деньги.

Любопытен и другой аспект, подсказанный мастером-приемщиком независимого СТО: один и тот же узел одного и того же бренда, но сделанный в разных странах, может в корне отличаться. То есть китайская запчасть — посредственная и скоро выходящая из строя, а тот же артикул, но произведенный, скажем, в Корее, служит долго и счастливо.

Более того, качество китайских компонентов, как уже писал портал «АвтоВзгляд», очень неоднородно: в одной партии могут быть вполне пристойные детали, а во второй — откровенная «паль». Выявить последовательность пока никому не удалось, а тот, кто сделает это первым, заработает миллиарды.

Фото globallookpress.com

Ведь большинству россиян сегодня новый автомобиль просто не по карману, так что приходится восстанавливать старые, влезать в самые дебри, некогда оставляемые «в наследство» следующему владельцу, и разбираться в процессах, которые ранее считались совсем не актуальными.

Ну кто, только честно, мог себе представить, что придется чинить даже такие надежные и неприхотливые системы, как кондиционер, например? То-то и оно. Из эпохи обслуживания российский автопарк быстро и оперативно переходит в эпоху массового и глобального ремонта. На который еще и запчасти собирать приходится по всей стране.