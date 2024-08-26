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Нечем починить: российский рынок запчастей накрыл девятый вал подделок

Каждая третья свеча зажигания и каждый третий фильтр в России — контрафакт

Беда изобилия накрыла российский рынок запчастей: никакого дефицита нет, найти можно элементы для любого автомобиля, но цена оригинальных — слишком высока, а вот среди «аналогов» наблюдается невиданный ранее шквал контрафакта. Эксперты заявляют, что такого не было с 2007 года. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

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Автор
Эдуард Раскин

Изображение Нечем починить: российский рынок запчастей накрыл девятый вал подделок

Не даром многие мастера и специалисты авторемонта сейчас работают без выходных: во-первых, чинить даже глубоко изношенный автомобиль сегодня финансово целесообразно, а во-вторых, межсервисный интервал резко сократился. Увы, произошло это вынужденно: многие автомобилисты выбирают дешевые запчасти, которые долго не ходят, а другие попадаются на уловки мошенников и покупают подделку, которая, зачастую, и вовсе не решает проблему: сразу не работает.

Эксперты рвут на голове последние волосы и заявляют, что такого количества бракованных и низкосортных автозапчастей на отечественном «афтермаркете» не было с 2007 года. Объемы подделок воистину впечатляют: каждый третий сервисмен среди жалоб называет обилие контрафакта. Более половины моторных масел и различных составов (54%), каждый пятый элемент подвески, каждый третий фильтр и каждая третья свеча — подделка.

Ремонт авто в таком стечении обстоятельств становится не только очень дорогим — многие элементы приходится сдавать, другие — просто выбрасывать, покупая новые — но и очень долгим. Машины неделями стоят на СТО, ожидая запчастей, поскольку поставщики качественного товара просто перегружены.

Фото globallookpress.com
Фото globallookpress.com

Сразу несколько знакомых порталу «АвтоВзгляд» специалистов отметили, что сроки ожидания заметно сдвинулись: спрос велик.

Тоже самое, к слову, следует сказать и о подержанных автозапчастях: на фоне волны контрафакта спрос на них вырос, стимулируя и цену, разборки работают, как паровой котел, и все равно не успевают рассылать по всей стране востребованные элементы. А время — деньги.

Любопытен и другой аспект, подсказанный мастером-приемщиком независимого СТО: один и тот же узел одного и того же бренда, но сделанный в разных странах, может в корне отличаться. То есть китайская запчасть — посредственная и скоро выходящая из строя, а тот же артикул, но произведенный, скажем, в Корее, служит долго и счастливо.

Более того, качество китайских компонентов, как уже писал портал «АвтоВзгляд», очень неоднородно: в одной партии могут быть вполне пристойные детали, а во второй — откровенная «паль». Выявить последовательность пока никому не удалось, а тот, кто сделает это первым, заработает миллиарды.

Фото globallookpress.com
Фото globallookpress.com

Ведь большинству россиян сегодня новый автомобиль просто не по карману, так что приходится восстанавливать старые, влезать в самые дебри, некогда оставляемые «в наследство» следующему владельцу, и разбираться в процессах, которые ранее считались совсем не актуальными.

Ну кто, только честно, мог себе представить, что придется чинить даже такие надежные и неприхотливые системы, как кондиционер, например? То-то и оно. Из эпохи обслуживания российский автопарк быстро и оперативно переходит в эпоху массового и глобального ремонта. На который еще и запчасти собирать приходится по всей стране.

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