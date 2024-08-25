Китайцы, красотки, запчасти, АКБ и масла: чем еще запомнилась выставка MIMS-2024

На днях в «Экспоцентре» на Красной Пресне завершилась ежегодная автосервисная выставка MIMS Automobility Moscow-2024. Портал «АвтоВзгляда» прошелся по павильонам этого международного форума и зафиксировал ряд важных моментов, понимание которых может оказаться полезным для многих автовладельцев, особенно в плане выбора подходящих смазок и запчастей.

Сегодня можно уже уверенно сказать, что весенние прогнозы экспертов портала «АвтоВзгляда» в отношении крупных технических выставок в России сбываются в полной мере. Что в очередной раз подтверждает и MIMS Automobility Moscow-2024, принявшая в этот раз более полутора тысяч поставщиков и производителей из России, а также ближнего и дальнего зарубежья, работающих на автомобильный рынок страны.

В силу известных событий, происходящих в мире, подавляющее большинство этого бизнес-сообщества представляли компании из Турции, Ирана, Индии и, естественно из Поднебесной. Китайцев, к слову, в этом году было не просто много, а очень много — их экспозиции, причем массово, были представлены уже во всех без исключения павильонах Экспоцентра, включая и его цокольные галереи.

ПРЕМИУМ-МАСЛА ИЗ КИТАЯ

Одним из значимых индикаторов глобального продвижения китайской продукции в России может служить активный рост ее поставок в сегменте смазочных материалов. Наглядный пример — масла премиальной китайской серии Lopal 1, которую анонсировал на своем стенде региональный представитель в России, компания «Alleya Group».

Напомним, что эта фирма не один десяток лет является одним из ведущих импортеров масел и сервисных продуктов. Выбор ею продукции Lopal обусловлен тем, то данный бренд имеет сертификацию всех ведущих западных автоконцернов, а также популярных на нашем рынке компаний Chery, JAC, Haval, Changan и Tank.

Более того, Lopal является официальным поставщиком масел для крупнейшего китайского автопроизводителя Geely, чьи легковушки также пользуются хорошим спросом у российских автомобилистов.

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Как пояснили нам представители «Alleya Group», сегодня в российский ассортимент Lopal включены моторные масла наиболее популярных вязкостей, отвечающие международным спецификациям и имеющие допуски автоконцернов. К таковым, например, относится «синтетика» Lopal 1 Advanced Fully Synthetic Series, используемая при конвейерной заливке в автомобили Geely. Речь идет о моделях, выпускаемых на платформах Volvo (Monjaro, Tugella) и VW.

Наверняка будет востребована у нас и моторная смазка Lopal 1 Smart ESF XP SP, ориентированная на движки с сажевыми фильтрами (GPF/DPF). Продукт имеет официальные допуски Geely, Volvo, BAIC, а также и одобрения многих европейских автопроизводителей. В числе новинок от Lopal также были представлены и различные трансмиссионные масла для АКП.

ДАЕШЬ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ!

Впрочем, как показали экспозиции MIMS-2024, сегодня в сегменте автомобильных смазочных материалов четко прослеживается увеличение объемов продукции, выпускаемой отечественными предприятиями. Отмеченную тенденцию можно наглядно проследить на примере российского бренда Consol, известного своими инновационными разработками в области моторных масел и разнообразных технических жидкостей.

Как рассказали нам на стенде компании, за последние несколько лет бренд Consol претерпел серьезный ребрендинг. Этот процесс был связан не только с обновлением стиля фирменных канистр, но и с модернизацией производства, а также серьезными подвижками в технологиях выпуска смазочных материалов и новыми подходами, которые в полной мере соответствуют всем международным отраслевым стандартам.

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Благодаря этим решениям компании удалось заметно увеличить ассортимент выпускаемой продукции Consol. Сегодня ее производственная программа для сегмента автоиндустрии включает широкий спектр востребованных у нас моторных и трансмиссионных масел для всех типов легковых авто и грузового транспорта, включая иномарки. Достаточно сказать, что у Consol есть даже высокотехнологичные масла для «гибридов», полностью соответствующие требованиям зарубежных автопроизводителей. Кроме того, реализуя программу импортозамещения, компания инвестирует значительные средства в новые разработки и исследования смазочных материалов.

СВОИ МАЛОЗОЛЬНЫЕ МАСЛА

Если говорить в целом о «масляных» экспозициях выставки, то в этом году здесь успешно прошли показы и презентации фирменных моторных масел и ряда других отечественных производителей автомобильных смазок. Из них, в частности, стоит выделить столичную компанию «Стронг Ойл», которая уже десять лет поставляет на рынок смазочные материалы и технические жидкости одноименного бренда. Представленная ею продукция вызвала большой интерес как у рядовых автолюбителей, так и у профессионалов. Что вполне объяснимо — фирма выпускает не только автомобильные, но и промышленные масла, а также консистентные смазки и антифризы.

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В настоящий момент предприятия «Стронг Ойл» производят широкий спектр самых разнообразных смазочных материалов для грузовых и легковых автомобилей и спецтехники. Гамма продуктов включает в себя моторные масла наиболее ходовых на нашем рынке спецификаций, в том числе для высоконагруженных двигателей, а также малозольные масла для машин, моторы которых оснащены сажевыми фильтрами.

Впрочем, это лишь малая толика фирменного ассортимента, который постоянно пополняется новыми наименованиями. В частности, сейчас компания работает над увеличением линейки современных легкомоторных масел, а уже осенью планирует расширить ассортимент масел и специальных жидкостей по грузовому направлению.

РОССИЙСКАЯ АВТОЭЛЕКТРОНИКА

Вполне естественно, что среди других популярных экспозиций MIMS-2024 оказались и стенды, посвященные запчастям и сервисной тематике. Сегодня здесь активно выступают и отечественные производители, активно продвигающие свои технические решения, успешно конкурирующие с зарубежными. В этом можно было наглядно убедиться, посетив стенд популярного российского бренда StartVolt.

Эта инновационная компания, специализирующаяся на производстве автомобильных компонентов электрооборудования, представила публике весь спектр своей продукции. А он у бренда весьма внушительный. Например, включает в себя высокотехнологичные световые приборы нового поколения, свечи зажигания различных типов, ассортимент которых уже сейчас включает несколько сот наименований.

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Впрочем, широкую известность марка StartVolt давно приобрела благодаря другим, не менее востребованным, компонентам, а именно автомобильным генераторам и стартерам. В сегменте этих комплектующих фирма является одним из лидеров отечественного рынка запчастей. Как рассказал нашему корреспонденту представитель StartVolt, сегодня компания активно вкладывается в расширение и модернизацию своих предприятий.

Цели ставятся амбициозные — запустить передовое, причем полностью локализованное, производство высокотехнологичных стартеров и генераторов. Планируется, что оно будет на 95% закрывать потребности российского парка машин, включая не только отечественные легковушки и иномарки, но и грузовой транспорт и разнообразную спецтехнику.

ТУРЕЦКИЙ ВАРИАНТ

Большой интерес у посетителей MIMS-2024 вызвали детали подвески и рулевого управления, представленные на стенде Teknorot, крупного турецкого производителя автозапчастей. Что, впрочем, неудивительно, поскольку компания уже несколько лет успешно поставляет на наш рынок автокомпоненты под одноименной торговой маркой.

Повышенной внимание автолюбителей к компании Teknorot в значительной мере обусловлено и тем важным обстоятельством, что как раз на мощностях ее предприятий сегодня производятся детали подвески и рулевого управления для многих западных автомобильных брендов, которые официально покинули российский рынок.

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Представители фирмы, с которыми удалось пообщаться, поведали, что сегодня Teknorot — это крупнейший производитель деталей подвески и рулевого управления в Европе. Технологические возможности его современного завода позволяют выпускать высококачественные комплектующие не только для вторичного рынка, но и для конвейерных поставок на заводы ряда известных европейских автоконцернов, например, Renault и FIAT. А у нас, как известно, легковых и коммерческих машин только от этих двух автопроизводителей можно насчитать многие сотни тысяч.

При этом все компоненты для своих запчастей фирма Teknorot изготавливает сама, что изначально гарантирует их высокое качество.

ПО ЯПОНСКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ

Очевидно, при выборе любых запчастей и особенно деталей подвески, каждого водителя всегда интересует их эксплуатационный ресурс. Ведь не секрет, что детали, выпускаемые разными фирмами, существенно различаются и сроком службы. В этом смысле весьма любопытной оказалось продукция бренда Koyu, дебют которой состоялся на MIMS-2024.

Компания представила узлы подвески для легковых автомобилей и внедорожников, выпускаемые по передовым японским технологиям и отличающиеся улучшенными показателями прочности и износостойкости. В частности, инженеры Koyu продемонстрировали шаровые опоры и шарниры рычагов, способные выдерживать до миллиона циклов нагрузок, сильные перепады температур (зимой до -42 градусов), а таже длительное тестирование в солевом тумане. При этом гарантия на такие детали составляет 80 тыс. км.

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Не менее впечатляющими оказались и характеристики фирменных автомобильных сайлентблоков. Достаточно сказать, что эти комплектующие, выпускаемые на заводах Koyu, способны долгое время выдерживать серьезные (до 4-х тонн) нагрузки, а их ресурс, многократно подтвержденный длительными испытаниями на стенде, составляет не менее 500 тыс. циклов движения.

Как и шаровые опоры, эти важные детали подвески от Koyu также не боятся экстремальных температур и воздействия солей. Неудивительно, что продукция этого бренда сразу заинтересовала не только автолюбителей, но и профессионалов.

ГЛУБОКИЙ РАЗРЯД? НЕ ПРОБЛЕМА!

Рядом интересных новинок отметились и те разделы MIMS Automobility Moscow-2024, где выставлялись автомобильные источники питания. Это можно считать хорошим знаком, учитывая, что за последние два года с нашего рынка ушли практически все европейские, японские, корейские и американские фирмы. Поэтому нынешняя аккумуляторная тематика не только не теряет своей актуальности, но даже переживает определенный подъем.

Повышенный интерес автовладельцев, естественно, вызывают те модификации АКБ, в отношении которых возник определенный дефицит. Такая ситуация, в частности, сложилась в сегменте энергоемких AGM-батарей, которыми комплектуются многие иномарки премиум-сегмента, а также машины с системой Start-Stop.

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Однако судя по всему, в нынешнем сезоне дефицита по этим АКБ уже не будет. Так, например, дистрибьюторы бренда Taxxon в рамках деловой программы выставки анонсировали ряд новинок для легковых автомобилей, в том числе линейку фирменных AGM-батарей с емкостями от 60 до 105 Ач. Все эти изделия относятся к высокотехнологичным аккумуляторам последнего поколения, отличающихся повышенной безопасностью и надежностью.

Напомним, что электролит у батарей этого типа не жидкий, а «абсорбированный» -им пропитаны специальные стекловолоконные маты, облегающие каждую пластину АКБ. Кстати, отсюда и возникла аббревиатура AGM (то есть технология Absorbent Glass Mat). Что касается характеристик AGM-аккумуляторов от Taxxon, то они обеспечивают значительно более высокую пусковую мощность и в три раза больше циклов разряда-заряда в сравнении с классическими батареями. К тому же, не боятся ни глубоких разрядов, ни тряски, ни вибрации.

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!

Ну и коль скоро мы заговорили об автомобильных источниках питания, то здесь нельзя не упомянуть и такие востребованные у многих российских водителей гаджеты, как зарядные устройства (ЗУ) для батарей. Неудивительно, что на любой профильной выставке, каковой можно считать и нынешнюю MIMS-2024, приборов подобного типа всегда демонстрируется немало.

Понятное дело, солидную долю в этом сегменте сервисной электротехники занимают вездесущие китайские фирмы. Однако как показала выставка, сегодня достойную конкуренцию им составляют и отечественные компании, благо в нашей стране это направление имеет хорошо отлаженную производственную базу. Что дает возможность выпускать продукцию, не уступающую иностранным аналогами по качеству и цене.

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Так, большой интерес автолюбителей вызвали зарядные устройства серии «Кедр-Авто», разработанные инженерами томского Научно-исследовательского института полупроводниковых приборов (АО «НИИПП»). Эта организация входит в госкорпорацию «Ростех» и ныне является одним из ведущих предприятий электронной промышленности России.

На выставке компания представила большой спектр современных и надежных «зарядок» различной мощности для стартерных АКБ любого типа. Все фирменные устройства проходят полный контроль качества и тестируются в собственном аккредитованном испытательном центре. Изделия имеют несколько степеней защиты, в том числе от перезарядки и короткого замыкания. Как отмечают разработчики, использование ЗУ серии «Кедр-Авто» позволяет успешно бороться с сульфатацией батарей, возникающей в процессе их длительной эксплуатации.

ПОДКАЧКА БЕЗ ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ

Традиционно на международные выставках подобного уровня демонстрируется масса разнообразных автомобильных аксессуаров. В этом смысле аксессуарный раздел MIMS-2024 не стал исключением, хотя по некоторым востребованным у наших автолюбителей позициям был замечен определенный дефицит. Причины в общем-то, известны — перманентные западные санкции, трудности проведения платежей и, соответственно, задержки с поставками продукции из-за рубежа.

Это отчасти можно отнести и к таким ходовым товарам, как автомобильные компрессоры, которые в этом сезоне были представлены не так широко, как в предыдущие годы. Тем не менее, и среди того ассортимента, что был показан, удалось отыскать интересные экземпляры, заслуживающие внимания.

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Так, например, на стенде дистрибьюторов бренда «ПоршенЬ» демонстрировался ряд фирменных насосов, работающих как от автомобильного прикуривателя, так и непосредственно от АКБ машины. Примечательными особенностями этих изделий являются улучшенная (в сравнении с аналогами) эргономика, а также высокая эксплуатационная надежность, обеспечивающая этим приборам длительный ресурс.

Эти качества достигнуты за счет использования в пневмонагнетателе стальных деталей и износостойких компонентов, а также применения нескольких схем защиты, предохраняющих устройство от перегрева, короткого замыкания и перегрузок по току. В числе других фирменных фишек «Поршней» стоит выделить удобную насадку воздушного шланга (фото выше), позволяющую буквально в одно движение закрепить ее на ниппеле, и также быстро, причем без потери давления, отсоединить уже после накачки.