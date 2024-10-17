На цепи: на каких авто приходится чаще всего менять ремень ГРМ

В последнее время российские автовладельцы все чаще сталкиваются с проблемой ремонта своей машины. И дело тут даже не дефиците запчастей — с ним отечественный бизнес, в общем и целом, справился, и не в дороговизне деталей, хотя цены, увы, кусаются. Беда в том, что буквально все СТО просто завалены работой, мастеров не хватает, так что ждать своей «очереди на подъемник» можно и неделю, и две. И если, скажем, вы почувствовали, что движок машины стал работать нестабильно, лучше записаться на СТО заранее, чтобы провести диагностику силового агрегата, не доводя дело до капремонта. В частности, стоит уделить особое внимание такой «мелочи», как привод ГРМ.

А о ней многие моторизованные граждане, привыкшие за «тучные годы» менять машины раз в два-три года, увы, часто забывают. Что, впрочем, и понятно, ведь ресурс цепи, как справедливо напомнил в беседе с «Российской газетой» руководитель отдела оценки колесной техники ГК «Альфа-Лизинг» Валерий Антюфьев, составляет для разных марок и моделей 100 000-150 000 км. То есть обычно с ее заменой сталкивался второй-третий владелец ТС.

— Подавляющее большинство современных двигателей оснащены цепным приводом ГРМ. Но ресурс его несравним с прежним. У европейских автомобилей, например, он составляет в среднем 150 000 км, а у активно захватывающих наш рынок китайских машин — 100 000 километров. И стоимость замены цепи гораздо дороже, чем ремня...

И если говорить о ценах, то, к примеру, комплект цепного привода ГРМ на некоторые модели VAG (Audi A3, Skoda Octavia, VW Polo и Getta) с движками объемом 1,4-1,6 л стоит сегодня 10 000-15 000 рублей. Диагностика цепи с проверкой меток обойдется минимум в 15 000, замена — минимум в 10 000 для бензинового мотора, и от 15 000 — для дизельного.

Что же касается самых «ломучих» в этом смысле ТС, то эксперт выделяет

цепь двигателя 1.4 TSI Volkswagen, которая, по его словам, «уже к 60 тысячам растягивалась настолько, что перескакивала, а несогласованность ГРМ могла привести к серьезным поломкам. На поздних вариантах двигателя проблему устранили, увеличив ресурс цепи ГРМ до 120 000 километров. Этот мотор устанавливался, в частности, на кроссоверы Tiguan и на Skoda Octavia».

Другой проблемный мотор VAG — 1.2 TFSI, цепь ГРМ на котором исправно служит не более 50 тысяч километров. Так же не очень надежен 2-литровый двигатель SsangYong Actyon: его привод ГРМ выхаживал максимум 70 000 км. Из отечественных же моторов отличился ЗМЗ-409 с однорядной пластинчатой цепью ГРМ. Им, напомним, были вооружены изделия УАЗ. Так тут цепь рвалась уже на 30 000-40 000 км.