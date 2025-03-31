Ситуация с запасными частями для китайских автомобилей в России постепенно улучшается, однако некоторые сложности все еще наблюдаются. А какие именно, порталу «АвтоВзгляд» рассказал генеральный директор управляющей компании «К-Групп» (сети СТО и магазинов автозапчастей «Кореана» и «Китаяна») Михаил Мартынов.

По словам эксперта, сегодня большая часть запчастей для китайских автомобилей в России — это аналоги, которые зачастую продаются как оригиналы. Распознать подделку крайне непросто, а потому важно помнить, что «настоящая» деталь не может быть дешевой. Чтобы себя обезопасить, стоит заказывать комплектующие у крупных игроков рынка — те дорожат своей репутацией, поэтому вероятность приобрести у них некачественную продукцию сильно ниже.

— А еще лучше обращаться в компании, предоставляющие полный цикл обслуживания — от продажи до установки запчастей на автомобиль, поскольку в этом случае они несут полную ответственность за качество предоставляемых услуг и товаров, — говорит Мартынов.

Что же касается наличия запчастей, то с редкими «неофициальными» машинами (скажем, Lixiang, Zeekr, BYD) ситуация довольно сложная. Подобрать и заказать для них детали нелегко как минимум по той причине, что у российских сервисов нет доступа к электронным каталогам, объясняет эксперт. В то же время владельцам автомобилей массовых марок (например, Haval, Chery, Geely) переживать особо не о чем — серьезных проблем с комплектующими нет.

— Безусловно, может существовать дефицит по тем позициям запчастей, которые не пользуются большим спросом. Такая ситуация наблюдается всегда, в том числе и с «корейцами» в досанкционные времена. В целом положение в данном сегменте постоянно улучшается с появлением аналогов как кузовных, так и слесарных запчастей, — подытожил эксперт.