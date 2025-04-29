Китайские автозапчасти: домыслы, проблемы и пути их решения

Любое международное мотор-шоу (и Шанхайский автосалон-2025 — не исключение) — важная дата автомобильного календаря. И не только потому, что ведущие мировые автоконцерны демонстрируют здесь свои новинки. В огромном выставочном центре стоят и огромные павильоны с запчастями: теми самыми, которые в России столь востребованы и столь же дефицитны. Иными словами, автокомпоненты на любой вкус, цвет и кошелек производятся, но у нас почему-то в должном объеме не продаются. Мистика! Как так вышло и почему эта сторона многоликой китайской промышленности до сих пор остается без внимания, разбирался портал «АвтоВзгляд».

Шанхайский автосалон, конечно, громада: огромная, размером с несколько футбольных стадионов бетонная «ромашка» на окраине впечатляет своим размахом.

Даже гигантская выставка достижений китайского и не только автопрома не смогла полностью занять все площади: один из четырех лепестков так и остался пустовать. Еще бы, ведь каждый корпус — двухэтажный! Ключевые «точки притяжения», конечно, на первом уровне, поэтому до второго добрались далеко не все. А зря — там тоже было на что взглянуть.

В частности, именно здесь расположились представители многочисленных и самых разнообразных производителей запасных частей и компонентов — того самого «афтерсэйла», которого так не хватает российским потребителям новых китайских автомобилей. Есть все — от амортизатора до поршня, от кузовных элементов до электроники.

Выбор — глаза разбегаются, а в павильоне — тишина. Китайцы торжественно и безостановочно поглощают местные деликатесы, никакой толчеи. Да чего мелочиться — народу вообще нет. Однако нет-нет, да и встретится заинтересованное лицо славянской национальности.

Фото портала АвтоВзгляд.

Проблема запасных частей для «поднебесных» авто кроется не в их отсутствии — вот же они, грудами лежат. Но вот собрать каталоги, классифицировать, присвоить артикулы и организовать «бесшовную» доставку от производителя до покупателя — задача, которая централизованно пока не решена.

Хотя, как известно, спрос рождает предложение, поэтому уже в России начинает развиваться новый вид автомобильного бизнеса: «купцы» предлагают не надеяться на дистрибутора и не переплачивать последнему, а воспользоваться услугами частных компаний, которые на заказ организуют доставку нужных компонентов.

Более того, помогут и с определением артикула, и с частностями разберутся, и сроки гарантируют пристойные, и цену — привлекательную. Выходит, проблема не в товаре, а в том, кто этот товар вроде как должен поставлять. И почему аналогичную услугу не может предложить, собственно, официальный представитель бренда — вопрос.

Фото портала АвтоВзгляд.

Сложности, которые сейчас испытывает российский рынок с китайскими автомобилями — это разница менталитетов. Восприятия автомобиля, его эксплуатации и содержания. Действительно, в КНР к машине относятся иначе, меньше заморачиваются — больше эксплуатируют. Нам в России такой подход чужд, «железного коня» принято держать в семье долго, проезжать — много и, как следствие, не стесняться его не только обслуживать, но и ремонтировать.

Таковы наши устои, которые ничто и никто изменить так и не смог. Как только это осознание придет и в кабинеты руководителей китайских дистрибуторов — ситуация улучшится. Будет ли это «улучшение» востребовано, принято рынком — это уже другой вопрос, зависящий, как все мы понимаем, больше от политики, чем от экономики.