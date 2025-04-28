Chery и суббренды на Шанхайском автосалоне: россыпь новинок и перспективы в РФ

Ключевой для нашего рынка автопроизводитель выкатил на шанхайскую выставку несметное количество премьер и обновок, многие из которых скоро окажутся и в России. Китайцы чувствуют тренды и меняющиеся тенденции, сверхоперативно реагируют на запрос потребителя, так что многие из впервые показанных на многочисленных стендах машин с высокой долей вероятности «придутся к столу» отечественному автомобилисту. Подробности — в обзоре портала «АвтоВзгляд».

Шанхайский автосалон становится главной мировой выставкой, а местные бренды используют домашнюю площадку на все сто: премьеры сменяют друг друга калейдоскопом, и посетители едва успевают переходить с одной презентации на другую. Здесь собираются журналисты и дилеры со всего мира — в толпе мелькают не только классические костюмы, но и арабские бишты, и яркие африканские наряды. Это место притяжения для всех, кто ищет актуальные автомобили для себя или своей страны. Китайцы, понимая разницу в потребностях и возможностях покупателей, готовы предложить варианты на любой вкус.

Новинок так много, что объединить их в группы почти невозможно — запутаются и читатель, и автор. Честно говоря, сравнить шанхайскую выставку с другими сложно: даже Пекин уступает ей по количеству и качеству презентаций. Для простоты разберем главные премьеры Chery по суббрендам — каждой из многочисленных (и постоянно растущих) «дочек» есть чем удивить. Поехали!

CHERY

Стенд головной компании встречает посетителей новым флагманским кроссовером Tiggo 9L — почти пятиметровым гигантом с гибридной силовой установкой, козырьком лидара под крышей и множеством технологичных решений. Среди них — интеллектуальная система вождения Chery Falcon 700 и помощники на базе искусственного интеллекта. Трансмиссия DHT также новая, доступен полный привод.

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Рядом расположился Fullwin T11, который появится у китайских дилеров осенью: 5,2-метровый шестиместный кроссовер с трехрядной компоновкой сидений. Он оснащен гибридной силовой установкой, позволяющей проехать 200 км на электротяге и до 1400 км в смешанном режиме. Ожидаемая цена в Китае — 250-300 тысяч юаней.

Но планы Chery шире: рядом с гигантами стоят две компактные QQ. Помните такие? Забывайте, теперь все иначе: концепт QQ Qurio открывает новую главу — отныне это современные электромобили. А с неожиданным для китайцев юмором показали «оспортивленную» версию с забавными надписями на кузове.

OMODA

Главная премьера бренда — рестайлинговый кроссовер C5, параллельный гибрид. Внешне машина изменилась: передняя часть полностью переработана. Основное обновление — под капотом: гибридная установка DHE сочетает 1,5-литровый турбомотор с электродвигателем и усовершенствованной трансмиссией DHT. Запас хода — до 1200 км. В России обновленная версия появится скоро, но гибридный вариант пока под вопросом — бренд изучает рынок.

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JAECOO

Рядом с новенькой «Омодой» расположилась премьера бренда Jaecoo — «электричка» J5 BEV, которую ранее уже показывали в Китае. По габаритам машина соответствует обычному J5, технических подробностей раскрыто не было. Уверенности в том, что «батарейная» версия кроссовера появится в России, в отличии от классической бензиновой, на данный момент нет, но вероятность такая имеется.

EXEED

У «Иксида» — отдельный стенд, над которым возвышается роскошный концепт Exeed Dimensity: распашные двери и отсутствие центральных стоек, предельная роскошь и стилистика Rolls Royse намекают, что конкурентом будет если не Его Величество RR, то другой британец — Range Rover. Роскошные «капитанские» кресла второго ряда (есть и третий) понравятся даже самым взыскательным покупателям. Помимо площадки для дрона, расположенной на крыше, внимание привлекает единственный центральный дисплей: неужто мода на огромные и многочисленные экраны уходит?

Впрочем, Dimensity — не единственная звезда стенда Exeed: Шанхайский автосалон стал самой масштабной презентацией бренда. В частности, китайцы показали обновленный Exlantix ES: машина на 88% состоит из высокопрочной стали и алюминия, что делает кузов легким, но очень прочным и жестким, а новая силовая установка с приводом на все четыре колеса позволяет разогнаться до 100 км/ч за 3,7 секунды. Доработали и аэродинамику, и подвеску, что в тандеме позволяет ехать быстро, но комфортно даже по извилистой дороге. Ожидается, что к концу года Exeed выйдет на 19 новых рынков и будет официально представлен в 30 европейских странах.

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НОВЫЕ ИМЕНА

Помимо уже знакомых брендов, на шанхайской выставке Chery представила и новые. Корпорация планирует ворваться в сегмент пикапов, для чего уже создано новое подразделение Himla, машины которого выйдут на рынок самого Китая под именем Rely. И это будут не просто пикапы в традиционном понимании архаичного, но надежного грузовичка с высокой проходимостью, а высокотехнологичные, гибридные и полностью электрические авто с внедорожными амбициями и особым подходом к комфорту водителя и пассажиров. «Первую ласточку» уже показали.

Новым премиальным брендом в структуре Chery станет Lepas — товарный знак зарегистрирован и в России. Марка сконцентрируется на роскошных кроссоверах, и первые три модели уже презентовали дилером на закрытом мероприятии в Китае. В их числе — Lepas L8 (технологически, как несложно догадаться, близкий с Chery Tiggo 8), а также более компактные L4 и L6.

Помимо привычного блеска и россыпи технологий, Шанхайский автосалон-2025 продемонстрировал и еще один неожиданный, надо сказать, тренд: автомобилисты всего мира хотят не просто комфортно, экономично и экологично ездить по асфальту, но и проводить больше времени на природе. Множество автобрендов представили машины, подготовленные к выезду на бездорожье, у которых и салон, и дооснащение позволяют с удобством отдохнуть в уединении. Крайне любопытно. Посмотрим, сработает ли.