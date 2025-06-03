Аналитики подсчитали, на сколько в России подорожали запчасти для иномарок

Средняя цена на оригинальные запчасти для иностранных легковых автомобилей массового сегмента в мае 2025 года продемонстрировала небольшой рост — на 0,2%. Но важно оговориться, что при анализе данных не учитывались детали для машин китайских производителей.

Согласно данным маркетингового агентства НАПИ, динамика цен на запчасти остается умеренной. Среди наиболее заметных подорожаний — увеличение прайсов на передние крылья, колесные диски и решетки радиатора на 1,9%.

Несмотря на то, что в среднем произошло незначительное повышение ценников, не все запчасти стали дороже. Задние фары, например, подешевели на 1,8%. Задние бамперы и подушки безопасности тоже немного снизились в стоимости — каждая из позиций на 1,4%.

В целом средняя цена оригинальной запчасти по страховой корзине в мае 2025 года достигла 97 239 рублей, что на 0,2% выше показателя апреля 2025 года, когда она составляла 97 078 рублей.