В России начали дешеветь автозапчасти

В нашей стране перестали прыгать цены на автомобильные детали, некоторые из них даже подешевели. По сравнению с началом года в июле ряд комплектующих стал доступнее на 5-10%.

Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на опрошенных участников отечественной автомобильной отрасли. По мнению экспертов, предпосылками для позитивного тренда по запчастям в середине лета стало хоть и не слишком большое, но укрепление национальной валюты. Кроме того, на ситуацию позитивно повлияла обострившаяся конкуренция продавцов за внимание клиентов.

Прайсы на автомобильные комплектующие начали идти вниз с января по июль 2025 года. На рубеже с предыдущим периодом стоимость запчастей довольно уверенно держалась на максимуме. По этой причине на данный момент ценники оказались на 5-7% суровее, если проводить параллель с 2024-м.

Кстати, автодетали стали привозить в Россию быстрее, что подчеркнули многие дилеры. Сейчас дефицитные позиции в среднем приходится ждать месяц или два, а в начале прошлого года речь шла о сроках, которые были в два раза больше.

