Автооксюморон: запчасти в России дешевеют, но дорожают

На отечественном рынке автозапчастей наблюдается крайне любопытная ситуация. На пятый год санкционного беспредела поставщики сумели выстроить логистические маршруты, а также отладить платежные цепочки с китайцами, которые сегодня являются основными поставщиками компонентов для автомобилей, эксплуатирующихся на просторах нашей Необъятной. И благодаря устоявшейся схеме, цена «на закупе» снизилась на 10-15% по целому ряду основных наименований. Однако прайсы на витринах продолжат расти. В причинах «рассинхрона» разобрался портал «АвтоВзгляд».

Эксперты убеждены, что оптовый сегмент рынка автомобильных запчастей наконец-то преодолел «бурное море дефицита», вызванного санкционным давлением, и вышел на относительно ровное «плато». Профильные объединения сообщают, что стабилизация расчетов в юанях, а также финализация выстраивания поставок из КНР позволили прийти к снижению закупочных цен на широкий перечень автокомпонентов для вторичного авторынка.

В частности, речь идет о фильтрах, колодках, амортизаторах, резинотехнических изделиях, ремнях и прочих «расходниках». При этом «тарифная сетка» для конечного потребителя этого изменения не заметила: цена на прилавках продолжает расти. Почему же снижение оптовых цен не дошло до рядового автомобилиста?

Ключ проблемы кроется, во-первых, в изменении налогообложения. Если двухпроцентная «надбавка» к НДС добавляет к трехмиллионному автомобилю триста тысяч, то есть 10%, то и с запчастями, как подсказывает логика, происходят аналогичные процессы.

Фото: Maksim Konstantinov/globallookpress.com

Снижение цен на закупке тут же компенсируется ростом цен на топливо — логистика-то вся из Китая, путь неблизкий, а также повышением арендных, амортизационных и прочих платежей. Сюда же стоит включить и ФОТ, который так же нужно поднимать: дефицит рабочих рук среди водителей и экспедиторов, складских рабочих и прочих «участников» цепочки продаж никуда не исчезал.

В итоге китайский дисконт, достигнутый за счет объема, мгновенно компенсируется бизнесом на месте, которому еще неплохо было бы некоторые «стабилизационные фонды» создать: завтра все может поменяться. И ожидать, что нормализация ситуации с закупками-доставкой приведет к снижению цен — опрометчиво.

Экономика, как отечественная, так и мировая, сегодня крайне нестабильна, а возвращение «во вчера» с каждым днем становится все менее реалистичным сюжетом. Будет иначе: хуже или лучше — покажет самое ближайшее время, загадывать не станем, однако уже сейчас со всей уверенностью можно говорить — будет дороже.

Так что берегите свои машины, старайтесь регулярно выкраивать время и находить возможность на диагностику, ремонтируйте транспортные средства превентивно — тогда и только тогда вы еще долгое время не превратитесь в пешехода. Поскольку запоздалый ремонт превратит подержанный автомобиль роскошь. Весьма разорительную.