Автосервисный ад: в 2026 году автомобиль начнет разорять своих владельцев

Сумасшедшие цены, дефицит квалифицированных мастеров и массовый исход в «серую зону» ждет отечественных автовладельцев в этом году. Почему обслуживать машину становится страшно и невыносимо дорого., выяснил портал «АвтоВзгляд».

Суммы, потраченные моторизованными россиянами в минувшем году на обслуживание своих машин, впечатляют. Так, по данным агентства «Автостат» мы оставили в сервисах более 1,2 триллиона рублей — астрономическая, согласитесь, цифра, сравнимая с бюджетами иных регионов РФ.

Но за этими деньгами скрывается куда более тревожная ситуация: содержание автомобиля превращается в финансовую ловушку, из которой люди бегут в «подпольные» гаражи. Но, увы, 2026 год сделает этот исход единственным разумным выбором для миллионов.

Официальный рынок трещит по швам. Доля дилерских сервисов, где когда-то отбоя не было от клиентов, рухнула до 8,5%. Куда ушли все люди? Более половины рынка — 54,5% — заняла гигантская «теневая» империя: частные гаражи, кустарные мастерские и самостоятельный ремонт. Граждане голосуют рублем не только за экономию, но и за качество. Парадокс: в «серых» СТО теперь ремонтируют надежнее.

Фото Lantyukhov Sergey/globallookpress.com

КАДРОВАЯ ПУСТЫНЯ

Причина проста — катастрофа в официальном секторе. Отрасли, по оценкам ресурса «Авито Работа», не хватает 150 000 специалистов. Представьте: каждый третий рабочий пост на СТО пустует. В Москве и Петербурге ситуация апокалиптична — дефицит кадров достигает 40%.

Не будет даже преувеличением сказать, что нынче автомаляры и жестянщики стали просто мифическими существами. Вакансий — на 70% больше, а мастеров — нет. Очередь на качественный кузовной ремонт, как уже не раз писал портал «АвтоВзгляд», растягивается на месяцы. Не лучше и ситуация с автоэлектриками, способными «договориться» с электроникой новых машин: их тоже нет, а их услуги оцениваются чуть ли не на вес золота.

Трагизма всей этой истории добавляет то факт, что старые опытные спецы уходят на пенсию, а молодежь предпочитает развозить еду, а не пачкать руки в отработке. Текучка на СТО — 200% в год. Вашу машину может собирать после ремонта стажер, который вчера учился профессии по видео из Сети.

ГОД ВЕЛИКОГО ПОДОРОЖАНИЯ

И прогнозы на 2026 год печальны. Всех, кто все же рискнет обратиться к официалам, ждет взрывной рост цен. Стоимость нормо-часа в течение 2026-го подскочит на 25-30%. Простая замена масла и фильтров на массовой модели иномарки легко перевалит за 15 000-20 000 рублей. Комплексная диагностика авто обойдется в 8000-10 000.

Фото Oksana Korol/globallookpress.com

А дефицит кадров означает, что за ваш автомобиль будут браться те, кто есть. Ошибка и невежество непрофессионала, использующего «родные» запчасти, влетит вам в копеечку вдвойне. Плюс — вечное ожидание: ремонт из разряда «за неделю» перейдет в диапазон «от месяца и дольше». Запасные части будут ждать мастера, а мастер — запчасти.

И на этом фоне «серая» зона гаражей не просто дешевле. Она, по сути, становится сегодня единственной альтернативой, где еще остались умелые руки и личная ответственность мастера. Но и она начнет дорожать, подтягиваясь за «общей температурой по больнице».

Так что будьте готовы к тому, что в 2026 году ваш автомобиль из средства передвижения превратится в один из главных источников финансовой тревоги. Триллионный рынок автоуслуг уже воет от кадрового голода. И его вой скоро дойдет до кошелька каждого автовладельца. С наступившим вас!