В России отложили обязательную маркировку автозапчастей

Об этом в своем телеграм-канале рассказали представители сообщества «Союз автосервисов». Минпромторг предложил идею упомянутой маркировки в начале минувшей весны, проект профильного постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Нововведения должны помочь бороться с контрафактом.
Согласно документу, в России была предусмотрена пошаговая маркировка отдельных категорий комплектующих транспортных средств с наступлением сентября 2026-го. Необходимые механизмы прошли проверку в рамках эксперимента, который идет с 25 февраля прошлого года и должен закончиться в конце августа. Ожидалось, что с 1 декабря 2027 года у продавцов запчастей появится обязательство вносить в систему маркировки сведения об обороте товаров и их выводе из него.
Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему обязательная маркировка запчастей приведет к росту цен.