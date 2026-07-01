В России отложили обязательную маркировку автозапчастей

В нашей стране решили сдвинуть сроки запуска обязательной маркировки автомобильных запчастей. Реализацию инициативы отложили на следующий год. Теперь соответствующие нововведения планируют ввести с 28 февраля 2027-го.

Об этом в своем телеграм-канале рассказали представители сообщества «Союз автосервисов». Минпромторг предложил идею упомянутой маркировки в начале минувшей весны, проект профильного постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Нововведения должны помочь бороться с контрафактом.

Согласно документу, в России была предусмотрена пошаговая маркировка отдельных категорий комплектующих транспортных средств с наступлением сентября 2026-го. Необходимые механизмы прошли проверку в рамках эксперимента, который идет с 25 февраля прошлого года и должен закончиться в конце августа. Ожидалось, что с 1 декабря 2027 года у продавцов запчастей появится обязательство вносить в систему маркировки сведения об обороте товаров и их выводе из него.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему обязательная маркировка запчастей приведет к росту цен.