Какие подводные камни бывают при весеннем обслуживании автомобиля в сервисе

Закисшие колесные болты или ржавчина на кузове. Это одни из немногих неприятных сюрпризов, которые ждут водителя, когда он начинает осматривать свою машину. А сколько еще таких проблем поджидает водителя, причем везде. В автомагазине он рискует нарваться на подделку, а в сервисе человека могут «развести» на дорогой ремонт подвески или силового агрегата. При этом претензии будет предъявлять бесполезно. Не верите?

Как не попасть впросак, сохранить деньги и правильно выбирать запчасти, портал «АвтоВзгляд» расскажет в своем очередном подкасте. Затронем мы и сервисные программы официальных дилерских центров, а также расскажем, где чаще всего появляется ржавчина на кузове автомобиля и не только.

На этом, пожалуй, хватит слов. Переходите по ссылке и слушайте нас в эфире.