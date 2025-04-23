Машины-квадроберы: посетителей Шанхайского автосалона удивили плюшевыми авто

На Шанхайском автосалоне-2025, распахнувшем свои двери для журналистов 23 апреля, нашлось место сотням самых разных машин — в том числе «волосатых». А подробнее об этом необычном явлении — в кратком репортаже обозревателя портала «АвтоВзгляд», эксперта Егора Васильева.

Какие только чудеса не встретишь на автомобильной выставке в Шанхае! Впрочем, это и не удивительно, учитывая, что современная мобильность меняется довольно быстро, и предугадать, в каком направлении она развернется, очень сложно.

На очередном мотор-шоу в Шанхае обнаружился пример крайне странного направления тюнинга, характерного для китайского автомобильного рынка — этакие автомобили-квадроберы. Раньше подобные экземпляры на дорогах не встречались — если, конечно, не считать фильм «Тупой и еще тупее», в котором засветился Ford Econoline 1984 года выпуска, переделанный «под собаку».

Фото: АвтоВзгляд

Как бы то ни было, если прежде плюшевые машины рассматривались разве что в качестве совершенно идиотской альтернативы нормальным транспортным средствам, то теперь подобного рода «чехлы» не считаются чем-то смешным или неправильным. Наоборот: популярность «волосатых» автомобилей только набирает обороты.

Уже сейчас легковушки-квадроберы мелькают на дорогах Китая, а тюнинг-ателье демонстрируют необходимые обвесы для превращения, наверное, все-таки изначально живых автомобилей в подобие домашних питомцев. Очередной тому пример — стенд, на котором разместились «волосатые» IM LS7 и Wuling Mini EV.