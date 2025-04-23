Bestune представила в Шанхае кроссовер Yueyi 07 и одноименный седан 08

Модели Yueyi 07 и 08 вошли в число новинок Bestune, продемонстрированных на стенде марки в рамках международного Шанхайского мотор-шоу. Внешность компактного паркетника и четырехдверки выполнена в спортивном стиле, перспективы появления этих «китайцев» на российском рынке пока туманны.

SUV — гибрид, а четырехдверка может быть и электрокаром

Корреспондент портала «АвтоВзгляд» выяснил, что габариты кроссовера Yueyi 07 составляют 4718х1880х1710 мм, а размер колесной базы — 2772 мм. В качестве опции можно установить 18- и 19-дюймовые колесные диски. Экран мультимедийного комплекса в салоне расположен вертикально, дисплей на приборной панели — проекционный, руль получил три спицы. Производители обещают множество вариантов отделки. Например, клиентам точно предложат белое и коричневое оформление, а также атмосферную подсветку.

«Ноль-седьмой» обладает внушительным аресналом умных систем, умеющих в том числе отслеживать рядность движения и помогать при экстренном торможении. В список оснащения вошли камеры кругового обзора, можно рассчитывать на панорамный люк и беспроводную зарядку для смартфона. Оба ряда сидений обогреваются, передние имеют встроенную вентиляцию и набор электрорегулировок, багажная дверца оборудована электроприводом.

Фото: АвтоВзгляд

Yueyi 07 движется за счет гибридной силовой установки, построенной вокруг 150-сильного наддувного мотора объемом 1,5 л. Покупатели смогут выбирать между батареями емкостью 21,2 и 30,9 кВтч. Первая версия обеспечивает запас хода 112 км, вторая — 160 км. Прочие характеристики пока неизвестны.

В свою очередь седан Bestune Yueyi 08 должен стать флагманом в линейке четырехдверок. Автомобиль получил заостренную оптику, ходовые огни в форме клыков и нисходящую линию крыши, дающую отсылку к купе. «Ноль-восьмой» планируют выпускать в виде гибрида и чистокровной «электрички», и больше технической информации о нем пока не раскрывают.

Представители российского офиса марки подумывают о выводе электрокаров на наш рынок, но пока планы так и остаются планами.