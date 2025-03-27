Иррационально рациональный: тест-драйв большого кроссовера Bestune T90

Несмотря на пертурбации и кратное снижение интереса россиян к китайским автомобилям, на наш рынок продолжают приходить «поднебесные» новинки: премьеры случаются ничуть не реже, чем в щедром 2024 году. Очередным новичком на отечественном автомобильном небосклоне стал кроссовер Bestune T90, успевший прославиться на всю страну еще до официальной презентации. Рекламу увидели все, настало время познакомиться с самой машиной. Подробности первого тест-драйва — на портале «АвтоВзгляд».

В чем китайцем не откажешь — так это во внимательности. Кажется, что половина мощностей многоликого искусственного интеллекта Поднебесной изучает российские социальные сети: что впечатляет и вдохновляет бледнолицых? Какая особенность привлечет их в магазин и мотивирует взять неподъемный кредит? Сложными рассуждениями и долгими раздумьями китайцы не страдают: сделали, вывели в продажу, оценили комментарии, выкатили обновление. Скорости — запредельные, реакция — мгновенная. Чудеса! Могут так японцы-корейцы-европейцы? Конечно, нет!

Вот пример — Bestune T90, действительно большой, просторный кроссовер. Длина — 4770 мм: для понимания, VW Touareg — 4878, а любимый 150-й Land Cruiser Prado — 4760. «Много машины» — это вечный аргумент, маломерки у нас особо не котируются, платить — так уж за простор и большой багажник.

Выглядит «девяностый» — чрезвычайно современно: эти нарочито лаконичные линии, словно срисованные с древних мраморных скульптур, вежливая, не перегруженная хромом решетка радиатора, узкие сектора габаритных огней на месте фар и мощные блоки головного света там, где исторически располагались «противотуманки». На корме тоже все стильно и бережно, без размашистого азиатского представления о богатстве. Баланс соблюден, с какой стороны не смотри, оттого и машина смотрится аккуратно и актуально. Без гротеска, свойственного многим коллегам по товарной полке.

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На форумах и в чатах то и дело муссируют тему морального устаревания многих популярных, например, японских моделей. Мол, каменный век какой-то, выглядит свое отжившим, а хочется нового. Ну и постоянно обсуждают интеграцию магнитолы с огромным дисплеем — крайне востребованная тема. Китайцы — тут как тут: интерьер Т90 народу понравится. Броско, актуально, свежо!

Столичные снобы задерут нос, к гадалке не ходи, а вот региональные покупатели оценят. Кожа-рожа, огромный планшет мультимедийки, куда по традиции запихнули все опции, минимум кнопок — максимум сенсорного экрана. Удобно? Нет. Зато современно и технологично!

Ухватистый, удобный руль, дубовый пластик, выдающий истинный статус автомобиля и его владельца, «капитанская посадка», которая многим по душе. Приборная панель по китайской моде перегружена данными, но в целом глаз не режет, позволяет довольно быстро привыкнуть. Одним словом — сел и поехал, долго настраивать рабочее место не пришлось.

«Баранка» и передние кресла — с подогревом, а вот задним пассажирам и лобовому стеклу «теплые опции» не положены. Ни в одной из комплектаций, заметим. И странное расположение клавиши «аварийки» — на потолке. Забавно выглядит и кнопка ручника, хаотично интегрированная слева от водителя: словно, о нем забыли, а вспомнив, выбрали со склада подходящую деталь и прилепили на свободное место.

Но в целом придраться к комфорту внутреннего пространства сложно: T90 построен на одной «тележке» с лифтбэком B70, а тот показал себя очень просторным товарищем. Да и кресла, о чудо, куда удобнее, чем у одноклассников.

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Багажник? Большой! Только вот китайцы отчего-то решили, что шторка теперь — дополнительная опция, которая нужна не всем. Видимо, в социальных сетях этот аспект эксплуатации не обсуждался, она ж была у каждого по умолчанию. Ничего, в следующей итерации доложат.

Готов поспорить, что владельцы старых японцев/корейцев, устав от бесконечных ремонтов, придут в салон за новой машиной и оценят Bestune по достоинству. А ведь таких покупателей у новых китайских автомобилей — большинство. Именно они — целевая аудитория бренда, о чем тот постоянно напоминает своими финансовыми опциями. Но это — на сладкое, а пока — тест-драйв.

На выбор будущему владельцу Bestune T90 предложат линейку из двух бензиновых турбомоторов: полуторалитровый на 160 «лошадок», агрегированный с 7-ступенчатым «роботом» DCT, и двухлитровый 245-сильный, «сожительствующий» с 8-ступенчатой автоматической коробкой Aisin. Привод — только передний, да и дорожный просвет не велик, что-то около 180 мм.

«Целебные грязи» не уместны, а вот по трассе или грунтовке должно хватать с запасом. Зайдем с козырей и для первого знакомства выберем максимальную комплектацию: два литра, божественный, потому что «тойотовский», Aisin. Поехали!

Двигатель может, а вот коробка за ним откровенно не поспевает: задумчив T90 на старте, передачки переключаются с запозданием. Восьмиступенчатый «автомат» Aisin, который в России уже хорошо знают, способен на большее, так что дело, с высокой долей вероятности, в программном обеспечении. Подлечат — и полетит.

Едет же Bestune T90 в целом бодро и даже местами азартно, только вот нуждается в идеальном дорожном покрытии: пустой руль и скромно настроенная подвеска не позволяет в полной мере отдаться адреналину.

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Знакомство с машиной было в Астрахани — регионе, известном своими бесконечными волнами асфальта, на которых либо пан, либо пропал. Даже на идеальных в своей инженерии немецких или японских автомобилях ехать по такому покрытию непросто.

Однако пробоев у нашего героя не было, даже на грунтовке сдержался, но подперев руль коленом, перемещаться по бескрайним просторам не выйдет. Кстати, китайцы в этот раз не погнались за «журавлем», а выбрали «синицу» — на машине стоят относительно небольшие 18-е диски и шины высокого профиля, которые заметно «демпфировали», читай, компенсировали недостатки работы подвески. Предполагаю, будущие владельцы будут бренды благодарны за разумный подход. И шина дешевле, и толку от нее — больше.

Салон, на удивление, показал себя достаточно комфортным и нешумным. Конечно, хотелось бы большего, но будем объективны — нормы приличия соблюдены. Кресла острой боли в позвоночнике даже после грунтовых дорог не вызвали, телефон к стереосистеме «подцепился» быстро, музыку играл и карту показывал. Да и беспроводная зарядка организована просто и оттого удобно, не требуя лишних телодвижений.

Кстати, вся эта китайская роскошь совсем не гремела и не скрипела, что, согласитесь, сегодня -отдельный повод для оптимизма. Однозначно — в плюс. Но главное конкурентное преимущество Bestune T90 — ценовая политика.

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Большой кроссовер в самом бюджетом исполнении с полуторалитровым 160-сильным мотором и «роботом» обойдется в 2 779 990 «чистыми», но за trade-in готовы уступить 150 000 рублей, а за кредит — еще 200 000 рублей. Итого имеем по полной скидке 2 429 990 рублей. Ничего не напоминает? Цену LADA Vesta, например?

Двухлитровая версия, конечно, привлекательнее, но ее цена со всеми скидками — 3 079 990, что тоже весьма актуально на фоне уже китайских конкурентов, а «макcималка» обойдется в 3 719 990 или 3 369 990 руб. со скидками. И это, пожалуй, ключевое, самое важное преимущество Bestune T90 перед всеми своими одноклассниками: большой автомобиль в сбалансированной и вполне актуальной комплектации по адекватной, на сегодняшний день, конечно, цене.

А ведь машины сейчас в трех случаях из четырех выбирают с помощью калькулятора! Китайские бренды давно уже слились в глазах конечного потребителя в единый и неразделимый массив, где выбор происходит не по классическому пути «марка-модель», а по уравнению цена/количество/оснащение. И в этой парадигме большой кроссовер Bestune куда рациональнее любого из аналогов по стоимости.