Volkswagen привез на Шанхайское мотор-шоу сразу три концепта

На сей раз в Китай с шильдиком VW приехали в виде шоу-стопперов седан ID. Aura, кроссовер ID. Evo и гибридный паркетник ID.Era. Ключевой особенностью «немцев» станет автопилот второго уровня.

Изучив стенд Volkswagen в Шанхае, корреспондент портала «АвтоВзгляд» выяснил, что дебютанты из Вольфсбурга смогут без участия водителя-человека совершать маневры, включая обгоны и перестроения.

Нам стало известно, что серийные модификации будут производить на нескольких площадках. А именно, производство наладят на совместных предприятиях FAW-Volkswagen, SAIC Volkswagen, а также Volkswagen Anhui (коллаборация немцев с китайским брендом JAC).

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А теперь пройдемся по деталям. Итак, седан ID. Aura является первой моделью, построенной на основе компактной архитектуры CMP, которую разработали для «поднебесного» рынка. Габариты сопоставимы с VW Arteon. Собственно, он уйдет в историю, уступив свое место новинке. Технические характеристики пока неизвестны.

ID.Evo — полноразмерный SUV, чистокровная «электричка», созданная на 800-вольтовой платформе. Гибридный собрат этого паркетника ID. Era может проехать на одной зарядке более 1000 км, а остальное производители, очевидно, рассекретят в будущем.