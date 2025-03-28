Volkswagen das ВСУ: можно ли пускать в РФ автобренды, сотрудничающие с Украиной

Председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил поставить одним из условий возвращения зарубежных компаний в Россию отсутствие фактов, указывающих на финансирование боевиков киевского режима и поставок вооружений для них. Проще говоря: «не было „донатов“ для ВСУ и связей с поставками вооружений — милости просим». Экономист Остапкович оценил эту идею, а портал «АвтоВзгляд» сделал свои выводы.

Сделав громкое заявление, амбассадор делового сообщества России не уточнил, каким он видит идеальный механизм выявления связей зарубежных компаний с авантюрами руководителей «страны 404». А жаль. Ведь хотелось бы понимать, что «светит», например, Volkswagen, BMW или Opel, которые все три года СВО оказывают военно-политическую и финансовую поддержку укронацистам.

Директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, комментируя предложение главы РСПП, признается, что затрудняется судить о политических аспектах этого вопроса. Однако считает, что вопрос возвращения иностранных компаний должен рассматриваться, если можно так выразиться, диалектически. Чуть отстраненно и, может быть, даже с некоторым оттенком цинизма. В каком смысле?

Несмотря на политическую обоснованность той мысли, что озвучил глава РСПП, совершенно очевидно, что России необходимо развивать международную торговлю, замечает эксперт. Причем далеко не любое экономическое сотрудничество сулит явную выгоду российской экономике, и очень важно приглашать иностранных инвесторов в совместные проекты в нашей стране.

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До развязанной в 2022 году евроатлантическими структурами санкционной войны против России, ЕС был главным внешнеторговым партнером нашей страны, а Китай серьезно отставал, напоминает Остапкович. Сейчас ситуация обратная.

Однако каких-то заметных инвестиций, какого-то мощного вклада в развитие инноваций в России со стороны наших новых восточных партнеров мы не наблюдаем. Что-то делается, но не в тех масштабах, в каких это было применительно, например, к автомобильной отрасли до ухода западных концернов.

Сейчас России очень важен приход инвесторов, соглашается собеседник портала «АвтоВзгляд». Но желательно, чтобы это были в первую очередь именно такие компании, что готовы не просто активно работать на российском рынке, а еще и приносить инновации.

— Вот вернулся в Россию Indesit. И многие радуются. Мол, будет рост конкуренции. Но конкурировать-то он будет с нашими же компаниями на рынке холодильников, которые и у нас неплохо производятся. Более того, такие компании, что не привносят инновации, а просто занимают часть рынка, они ведь еще и оттягивают часть трудовых ресурсов, с которыми в стране и так непросто. Сейчас, по мнению Остапковича, нужно ставить условия для иностранных компаний по инновационным инвестициям. Именно это станет фактором устойчивого экономического роста, — рассуждает экономист.

Надо заметить, что председатель РСПП, рассуждая о политических нюансах этого вопроса, естественно, держит в уме в первую очередь интересы отечественного бизнеса, которому не нужна излишняя конкуренция в лице сильных западных игроков. И это нормально: на то Александр Шохин и глава влиятельной деловой ассоциации. Однако если следовать мысли, которую озвучил Георгий Остапкович, то она в целом не входит в противоречие с тезисом г-на Шохина.

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Другой вопрос — в самом ли деле нужно «условному АВТОВАЗу» сегодня возвращение «условного Рено»? Судя по сигналам, поступающим из Тольятти, не очень. Но тут возникает и другой вопрос: а рядовой российский потребитель заинтересован в том, чтобы, например, «условному VW» припомнили его родословную, насыщенную тесным сотрудничеством с различными преступными режимами, начиная с гитлеровского рейха?

Конечно, неприятно ловить себя на мысли, что ездишь на машине бренда, который на определенных этапах развития «запятнал» себя. Но очевидно, что при нынешней степени доступности новых автомобилей в России, не будь у нас парка подержанных «немцев», очень многие вынуждены были бы передвигаться на велосипедах, а возить своих близких и грузы за сотню километров — исключительно на такси.