Honda привезла в Шанхай «новый» кроссовер CR-V и крутой электрокар GT

Honda GT стала вторым электрокаром серии Ye на «поднебесном» рынке. На стенде марки в рамках мотор-шоу представили две версии: одну создали с GAC, другую — с Dongfeng. Кроме этой модели, показали кроссовер CR-V. И хотя демонстрационный вариант производитель назвал абсолютно новым, внешних отличий от машины шестой генерации корреспондент портала «АвтоВзгляд» не обнаружил.

Электрокар GT получил низкий широкий кузов с довольно агрессивным дизайном. Наружные зеркала заменяют камеры. В салоне привлекают внимание цифровая приборная панель и внушительный экран мультимедийного комплекса, способный опускаться. Для переднего пассажира предусмотрен отдельный дисплей. Бортовым софтом управляет искусственный интеллект DeepSeek. В целом интерьер спроектирован так, чтобы водитель получал удовольствие, управляя автомобилем, и мог почувствовать себя гонщиком.

Технические подробности «Хонда» пока не раскрывает, но россиянам это и не особо важно, поскольку GT является эксклюзивом для местного рынка. Другое дело — CR-V, эти кроссоверы поставляет в нашу страну официальный дистрибьютор, причем как раз из Поднебесной.

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Возможно, Honda CR-V провели технический рестайлинг. Габариты — 4703х1866х1680 мм при колесной базе 2701 мм. Предусмотрены колесные диски с размерностью от 17 до 19 дюймов. Полный привод есть только в топовой комплектации, под капотом установлен 1,5-литровый мотор со степенью сжатия 10,3.

Дизайн интерьера лаконичный, классический: максимум клавиш и один небольшой 12-дюймовый дисплей. Почти никаких электрических обогревов не предусмотрено, он есть только у заднего стекла. Зато имеется два USB-порта и беспроводная зарядка для смартфонов. Центральный замок на американский манер получили только две двери, багажник приходится по старинке закрывать руками. Все версии снабдили полным набором электронных помощников.

— Удивительно, но подушка сидений нужной длины, а не короткая, как у подавляющего большинства «китайцев». Селектора коробки передач как такового нет, зато предусмотрены модные кнопки. Особенно радует, что климатическая система настраивается «крутилками», — передает корреспондент портала «АвтоВзгляд» Евгений Васин из Шанхая.