Неподдающиеся: почему Honda не остановила официальные продажи в России

В 2023 году среди беспробудно серого, затянутого китайскими тучами неба, блеснула молнию: Honda возвращается в Россию! Аналогичный шквал в информационном пространстве вызвало бы сообщение о покупке АВТОВАЗом всего бренда Renault или первое интервью марсианина. Конечно, все оказалось не столь однозначно. Однако в новости о Honda была доля истины, которая просто нуждалась в транскрипции. В переводе, если хотите, или расшифровке. Растолковать подробности того события портал «АвтоВзгляд» попросил генерального директора компании «Мотор-Плейс» Михаила Плотникова. Человека близкого не только к Honda Motor Rus, но и к причине появления той самой сногсшибательной новости.

— Honda — в России. Сегодня, осенью 2024 года, на фоне внешнеполитической ситуации, предложения дилерских центров и всего остального гнетущего пейзажа это звучит, как сон. Чтобы он стал явью, планета должна, как минимум, сойти со своей оси, так ведь, Михаил?

— Нет, не так: все куда и проще, и понятнее, хотя и не столь однозначно. Постараюсь объяснить...

— Стоп-стоп! Для начала хотелось бы вас представить нашим читателям. Ведь вы человек далеко не чужой для Honda вообще и для ее российского подразделения, Honda Motor Rus, в частности.

— Я закончил МАМИ, ныне Московский Политех, с юности очень интересовался автомобилями, особенно спортивными. Honda тогда была на слуху в мире спорта, эта конец девяностых — начало двухтысячных. Карьеру начинал в немецкой компании, а в 2006 году перешел в Honda. Всегда занимался продуктом: отвечал за маркетинг и продажи.

Позже поехал на три года в головной европейский офис Honda в Англию на стажировку: там отвечал за развитие всего европейского бизнеса в области продукта и онлайн продаж. Потом — домой, вернулся в российский офис, отвечал за весь бизнес. Это было в 2017-2018 годах. Ну а дальше все уже на слуху: произошло, скажем так, переформатирование бизнеса, а я стал генеральным директором «Мотор-Плейс». Амбиции и планы на российский рынок, как и прежде, существенные.

Фото портала АвтоВзгляд.

— Компания «Мотор-Плейс», как я понимаю, подхватила падающее знамя Honda Motor Rus?

— Да, компания появилась в 2022 году именно с этой целью.

— У вас какая-то коммуникация с Honda Motor Rus сейчас имеется?

— Конечно, мы общаемся.

— А собственно Honda Motor Rus сегодня в каком состоянии?

— Действующее предприятие, которое не проводит экономическую деятельность. То есть существует, здравствует, но по понятным причинам не работает в том ключе, в котором действовала раньше. Практически весь персонал сейчас работает у нас. Все функции Honda Motor Rus теперь выполняет компания «Мотор-Плейс»

— То есть, Honda Motor Rus не обанкрочена и не закрыта?

— Нет, ни в коем случае.

— Чудесная новость. Правильно ли я понимаю, что компания «Мотор-Плейс» —официальный, согласованный с японцами дистрибьютор Honda?

— Да.

— Выходит, Honda прямо сегодня официально представлена в России?

— Официально — смотря что вкладывать в этот термин. Бренд представлен и представлен официальным дистрибутором — компанией «Мотор-Плейс». Поддержка клиентам, которых у нас около 800 000, включая автомобили с правым рулем, оказывается.

Все обязательства в плане гарантии и отзывных компаний, мы на сегодняшний день выполняем. Официально. Как по автомобилям и мотоциклам, так и по силовой технике. То есть — полностью. Обеспечиваем гарантийные процессы, наличие запасных частей и выплаты дилерам, которые работают с нами, как и ранее с Honda Motor Rus.

— Как, кому и почему пришла эта идея — основать отдельное предприятие и взять на себя бред Honda в России?

Фото портала АвтоВзгляд.

— Ситуация вынудила. Переформатирование мироустройства, которое, кстати, происходит не только у нас. Это некое течение жизни, на которое мы не влияем. Действия наших коллег по цеху, управляющих бизнесом в Японии, Европе, Корее и Америке продиктованы политическими вопросами. Не вопросами бизнеса.

А наша задача — сохранить клиента и дилеров, команду и бизнес в целом. И ее никто не отменял. Оптимального единого рецепта нет — каждое решение индивидуально. Исходя из событий, а понимание пришло уже в марте 2022 года, было решено основать компанию, полностью независимую от Honda, которая будет работать в России, поддерживать клиентом, возить запчасти и так далее. Все остальное — это творческий процесс «Мотор-Плейс».

— Организовать поставки более-менее централизованно быстро удалось?

— Да, достаточно оперативно. За 12 месяцев по всем направлениям: выстроить связи, наладить поставки. Год. Главный вопрос был — вовремя сориентироваться и переформатироваться.

— А поставки новых автомобилей и мотоциклов?

— Они идут по схеме параллельного импорта: Honda включена в список Минпромторга, так что на сегодняшний день мы завозим и автомобили, и мотоциклы, и силовую технику. Все — строго «в белую», с уплатой всех обязательных пошлин и взносов, даем такую же гарантию — 3 года или 100 000 км пробега. Замечу, что гарантия распространяется только на привезенные нами и проданные через наших дилеров ТС. Дилерских центров у нас сегодня 36 штук.

Фото портала АвтоВзгляд.

— Получается, что я могу сегодня прийти в ДЦ Honda и купить новый автомобиль, на который у меня будет и гарантия, и обслуживание, и запчасти?

— Абсолютно верно. Заходите на сайт honda.ru и смотрите машины в наличии.

— Какие автомобили вы уже привезли?

— Мы представили в России те автомобили Honda, которые в первую очередь продаются на китайском рынке. Это полноприводные Honda CR-V и UR-V, они самые популярные. Так же в наличии кроссоверы ZR-V и Vezel, Accord и Fit, минивэн Odyssey. Итого — 7 моделей

— Как в лучшие годы Honda в России!

— Да, именно так. Механизм Минпромторга позволяет нам решить задачку сертификации с помощью механизма одиночных сертификатов, так что на российском рынке появляются модели, привезти которые раньше возможности не было.

— Насколько я помню, тот же «Одиссей» у нас никогда официально не продавался?

— Не было его раньше, все верно

— Сколько же авто вы продали с 2022 года, то есть с основания новой компании?

— Всего около пятисот

— Негусто. А тренд?

— Нисходящий. Строго на снижение. Постепенно идет переход на китайские машины, они завоевывают умы клиентов. В тоже время, есть ряд востребованных моделей — тот же CR-V. Нисходящий тренд связан еще и с тем, что в наличии не всегда есть полноприводные автомобили. Их непросто купить в Китае — выпускается очень немного. А гибриды — дорогие. Бензиновые же Honda CR-V сходят с конвейера небольшим тиражом, оттого и в поставках достаточно сложны.

Фото портала АвтоВзгляд.

— Вы еще ни разу не упомянули утильсбор, ставки которого резко выросли с 1 октября.

— Ни разу, это правда. Есть несколько вопросов, связанных, скажем так, с цивилизованным импортом автомобилей. У нас имеют место быть неравные условия для различных видов партнерства: на сегодняшний день частное лицо, везущее автомобиль, утильсбор практически не платит — там минимальная цифра. В тоже время юрлицо платит огромный «утиль». Это создает разные условия игры для участников рынка.

В тоже время «частный привоз» — это зачастую неуплаченные налоги, отсутствие гарантии и постпродажного обслуживания. Список можно продолжить. Мы вынуждены отказывать в гарантии тем клиентам, которые привезли автомобиль самостоятельно или купили его у частного лица, потому что, привозя транспортное средство, мы создаем под него резервы для обеспечения гарантии. Эти деньги заложены в цену.

Так что если уж говорить про утильсбор, то нужно разделять: если он один для всех — это одно, а если для каждого свой — то вызывает вопросы. Серьезный, цивилизованный, если хотите, импорт теряет из-за разных систем подхода к таможне в разных странах ЕАЭС: Казахстан и Киргизия значительно повлияли на формирование рынка. В том числе из-за этого, кстати, продажи у нас испытывали сложности.

— Испытывали или испытывают?

Фото портала АвтоВзгляд.

— До апреля этого года были завозы таких автомобилей, потом правительство ввело ограничения. Хотя различных предложений на частное лицо или на льготников хватает и сегодня. Можно зайти на любую доску объявлений и легко найти предложения о продаже машин, завезенных явно в «серую».

— Как, кстати, это понять?

— Заниженная цена. На сегодняшний день таможня, налоги и все остальные платежи составляют примерно половину стоимости автомобиля. Приблизительно, конечно. Поэтому по цене все ясно будет: если предлагают CR-V на полном приводе за 3,5-4 млн. — это серая схема завоза.

— Пять сотен проданных машин за два года. Очень, повторю, негусто. На сколько еще хватит терпения у ваших инвесторов при таком раскладе? Или есть дополнительные источники финансирования?

— Мы в целом с точки зрения бизнеса стремимся к диверсификации — распределению источников дохода. У нас есть несколько направлений: помимо Honda, мы занимаемся дистрибуцией китайского бренда VGV, который презентовали в этом году и будем развивать. Ведем работу по запчастям для Honda. Если говорить о мотоциклах — тоже идет развитие. Так же у нас есть собственный бренд HND, нацеленный на силовую технику.

Бизнес максимально разноплановый. По сути, мы дублируем модель самой «Хонда», у которой есть разные направления деятельности, а не только автомобили. Но автомобилями мы заниматься обязательно будем, тут никаких пределов, красных линий и всего остального не предусмотрено.

Нет такого, что если продадим 100 штук или 10 штук — закроем направление. На сегодняшний день бизнес стабилен. Лишь бы не было резких движений от регулятора, чтобы правила были едины и долгосрочны — вот это принципиально. Той же Honda мы будем заниматься, пока есть возможность завозить по параллельному импорту. Это нормальный и цивилизованный подход, который будет продолжаться как минимум до 2027 года.

Фото портала АвтоВзгляд.

— 2027-ой. Запомним. Машины-то в целом как? Сравнивая с той «Хондой», что все любят в России.

— Как минимум 500 человек очень довольны. Это качественные автомобили, в которых мы уверены. Если принять во внимание последние рейтинги надежности — Honda на первом месте. В этих машинах действительно можно быть уверенным. Они динамичные, комфортные и надежные.

— А «вторичку» из Китая возить не планируете?

— На сегодняшний день — это не очень интересный продукт с точки зрения бизнеса. По цене выйдет, как новый автомобиль. Так что мы фокусируемся на новых машинах.

— Что с запчастями к ним?

— Поддерживаем склад на уровне Honda Motor Rus. Не скажу, что это очень просто сегодня, так что 100% наличия — цель, к которой стремимся. Но многое на нашем складе есть. Но не самые популярные и массовые в использовании запчасти придется, конечно, подождать.

Раньше ведь поставщик был один, все решалось в рамках одной транзакции, а сегодня конрагентов много, они из разных стран, так что приходится перестраиваться. Такие требования к ведению бизнеса сегодня, по ним и работаем. В целом у нас налажен контроль по критическим запчастям, которые клиенты ожидают, еженедельно этот вопрос отслеживается на уровне топ-менеджмента компании. Для ТО и обслуживания есть все.

— Срок ожидания какой?

Фото портала АвтоВзгляд.

— Два дня, если есть на складе.

— А максимальный?

— От двух месяцев до полугода. Есть быстрые поставки за счет авиасообщения, но обычные — 2-3 месяца.

— Это касается новых машин?

— Почему? И подержанный тоже. Это касается всех машин Honda.

— Кто сейчас ваш клиент? Кто сегодня приходит в дилерский центр Honda за новой машиной?

— Клиент, которому в первую очередь нужен безопасный автомобиль без всяких проблем. Часто — это юридические лица, которые могут зачесть НДС. Приходят те, кто не хочет неожиданностей. Рынок сегодня богат разными автомобилями, выбор есть, но наш клиент хочет быть уверенным, что его машина через 10 лет будет ездить и будет иметь цену. Как правило, наши клиенты ездят на Honda, и в качестве новой машины тоже хотят Honda.

— Сейчас все поставки идут из КНР или есть иные маршруты?

— По автомобилям, основной поставщик — Китай. Но не только.

— А кто еще?

— Скажем так: есть и другие страны.

— Acura?

— По бреду Acura ситуация сложная. Пока не рассматриваем.

— Может ли такое случиться и что для этого должно произойти, чтобы вы перестали поставлять в Россию новые автомобили Honda?

— Знаете, у нас может много чего «произойти».

— Знаю. Поэтому и спрашиваю.

— Такого откровенного «черного лебедя» пока не видно. Но загадывать — занятие непродуктивное. Выстроенная нами конструкция на сегодняшний день функционирует неплохо. Выстроенная Минпромторгом система параллельного импорта работает. В ней есть, скажем так, шероховатости, но она рабочая. И она продлена до 2027 года.

Фото портала АвтоВзгляд.

— В целом, по вашему мнению, возвращение, пусть не всех, но японских брендов к централизованному импорту можно ожидать?

— Это не ко мне вопрос. Это вопрос политический, все будет зависеть от происходящих событий. Исключительно. Ситуация сложившаяся — она для всех игроков автомобильного рынка, а не для каких-то отдельных японских, корейских или американских брендов. Для всех.

— Сами-то японцы что на этот счет думают?

— Тоже не ко мне. Не могу комментировать, что думают японцы.

— Немного расширю вопрос. Дело в том, что все японские бренды, за исключением разве что Nissan, наверное, оставили для себя возможность для крайне оперативного возвращения на российский рынок. И платят, заметим, за сохранение этих возможностей каждый день. При таком взгляде на ситуацию создается ощущение, что ведется планомерная подготовка к тому дню, когда потребуется «развернуть речку вспять». Это мираж или реальность?

— Отвечу так: ситуация в мире вообще очень изменчива. А бизнес требуется выстраивать так, чтобы действовать гибко. Не знаю, что они там думают, но мне кажется, что их задача сейчас, с точки зрения людей ответственных, сохранить свое имя на российском рынке. Чтобы в какой-то момент можно было использоваться выстроенную структуру, а не «сжечь мосты». Это разумный, как мне кажется, подход.

— Логично. Как считаете, китайские автомобили — сильный конкурент?

Фото портала АвтоВзгляд.

— Еще бы, очень сильный. Китайский автопром завоевывает мир и, насколько мне известно, амбиции китайских коллег — половина автомобильного рынка. Мирового. Россия — первый шаг, где они достаточно быстро выстроили рабочие конструкции, а 60% рынка — уже за китайскими брендами.

У китайцев накоплены колоссальные производственные мощности, уровень локализации очень высокий, выше, чем в любой другой стране мира. И это позволяет двигаться дальше, снижать себестоимость. А снижение себестоимости возможно лишь наращиванием объема выпуска продукции. Их задача ключевая — именно наращивание объема, что они и делают планомерно.

При этом все структуры китайского автопрома выстроены таким образом, что стремятся к максимальному использованию всех имеющихся ресурсов. Включая — государственные. Это единая стратегия, когда не одно предприятие, а вся страна работает на то, чтобы весь мир ездил на китайских авто. Это и вопрос, связанный с электромобилями, которых в Китае сейчас больше, чем где-либо. И не просто так европейские и американские регуляторы вводят огромные пошлины на китайские машины. Это делается с пониманием, что иначе свой автопром просто не выживет.

— Однако! Как вам, кстати, электромобили?

Фото портала АвтоВзгляд.

— Выскажу личное мнение: электрическая силовая установка — это дополнение, а не замена классическому ДВС. Я в Европе долго проработал и отвечал, кстати, за запуск электромобилей. И даже для ЕС, где совсем другой, более мягкий климат, это не замена существующего бензинового двигателя. Гибрид — да, имеет полное право на существование, может быть востребован и решить транспортные задачи для отдельной категории автомобилистов. Особенно, в теплом климате. Треугольник дом-офис-торговый центр, не требующий дальних пробегов, позволяет иметь электромобиль. А для целей универсального транспортного средства «электричка» не подходит.

Она же не позволит уехать далеко: даже поездка в Петербург из Москвы — приключение целое, тогда как на обычном двигателе такой маршрут не составляет вообще никакой сложности. Без технологии быстрой зарядки и без соответствующей инфраструктуры — ничего не будет.

В одном литре бензина — 9 кВт энергии. Средний бак — 45-50 литров, то есть что-то около 400 кВт. И заправить этот бак можно за несколько минут. По такой логике электромобиль существенно уступает своему бензиновому собрату, это очевидно. С учетом КПД и всего остального, у электромобиля должна быть батарея на 100-120 кВт, которую можно будет полностью зарядить минут за 15. Но тут встает и другой вопрос: это какая же должна быть мощность на зарядке?!

— Не представляю. А вы?

Фото портала АвтоВзгляд.

— Очень высокая. Это нереальная цифра. Да, есть свои преимущества у элетрокара по компоновке и по обслуживанию-содержанию. Когда пробеги малы, а около дома есть зарядка, где можно его всю ночь заряжать. Тогда — вариант. Но это не универсальное решение, не универсальное транспортное средство. Что хорошо видно на продажах электромобилей — они буксуют

— Они падают, Михаил, по всему миру.

— Да, падают. По всему миру и даже в Китае, куда часто приходится ездить в последнее время, есть тенденция перехода на гибриды. Они интереснее. Так что не заменять, а дополнять. И не забывать про дизельные двигатели, у которых самый высокий КПД на сегодняшний день.

— Дайте прогноз на день завтрашний. На чем ездить будем?

— Тут все зависит от целей правительства и государства. Автопром сегодня — не главный приоритет, та же авиационная отрасль — явно важнее. В нее и сил, и средств вкладывается куда больше. Так что автопром будет «плыть по течению». Сейчас «течет» в сторону Китая — следовательно, ездить мы будем на китайских автомобилях. Ближайшие лет пять — точно.

И будем ездить на разнообразных, но очень похожих друг на друга бензиновых кроссоверах. Ну а электромобили окажутся востребованы в крупных городах, где это модная тема. Никаких предпосылок для глобальных изменений, развилок и перекрестков не просматривается. Повторюсь, это мое личное мнение.