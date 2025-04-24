Porsche презентовала в Шанхае модернизированный спорткар 911 GT3 Travel Edition

По мнению корреспондента портала «АвтоВзгляд», Porsche сумела организовать на Шанхайском автосалоне самый красивый стенд. И больше всего нас заинтересовала премьера свежей версии 911 GT3 с припиской Travel Edition.

У спорткара изменились элементы, отвечающие за распределение воздушного потока. В частности, были переработаны передняя кромка и диффузор. Сзади сохранился выдвижной спойлер и красуется надпись «911 GT3 Touring».

В двухместном кожаном салоне глаз по-прежнему радует центральная компоновка органов управления в духе семейства 911. Традиционная система зажигания тоже на месте. В качестве опции доступны так называемые «ковши» — спортивные сиденья с обогревом и съемными подголовниками.

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Новинка имеет каркас безопасности, часть деталей подвески выполнена из композитных материалов, созданных на основе углеродного волокна. Его же использовали для некоторых кузовных элементов, включая крышу, наружные зеркала и задние крылья, что позволило снизить общий вес автомобиля. В итоге он составляет 1420 кг.

В движение Porsche 911 GT3 Travel Edition приводит атмосферный мотор объемом 4,0 л. К особенностям агрегата относят доработанную головку блока цилиндров и систему охлаждения, распредвал позаимствован у GT3 RS. Общая мощность составила 510 л.с., тяга — 450 Нм. Передачи переключает 7-ступенчатый «робот» PDK с двойным сцеплением. До первой «сотни» автомобиль ускоряется всего за 3,4 с. Максимальная скорость — 311 км/ч.

В Китае на «немца» уже принимают предзаказы, но выдавать автомобили покупателям начнут не раньше второй половины текущего года. Новинку оценили в 25 млн рублей в пересчете на нашу валюту.