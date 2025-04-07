Чего хотят мужчины: Porsche возвращает на свои авто не только ДВС, но и МКП

Воистину, мир движется по спирали, а технологии начинают повторяться все чаще и чаще. Ну вот еще совсем недавно автомобилестроители повально отказывались от механической коробки переключения передач как от рудимента, давно отжившего и не актуального агрегата, а сегодня культовый немецкий бренд, известный своим продвинутым инженерным подходом к созданию транспортных средств, готовится вернуть МКП на свои самые дорогие автомобили! Почем фунт лиха и где мы свернули не туда, разобрался портал «АвтоВгляд».

Европейские автопроизводители, истерично пытаясь выплыть из той западни, что соорудили политики, начали интересоваться у своих клиентов их личным мнением об автомобилях. Чудо, конечно, но бывает и такое в наши непростые дни: оказалось, что экранчики и сенсорные клавиши нравятся далеко не всем, а джойстик переключение передач не наводит на автовладельца ничего, кроме скуки и отчаяния.

Более того, двухпедальная компоновка, в которой право переключения передачи берет на себя электронный блок, тоже вызывает вопросы. Эра, когда все без исключения рассматривали новый автомобиль исключительно с «честным» АКП/роботом/вариатором, нужное подчеркнуть, оборвалась. Или споткнулась.

Любопытнейший результат получил гранд немецкого автомобилестроение Porsche, оснастивший лимитированную серию своих 911 «механикой». Шестиступенчатая «ручная» коробка впечатлила покупателей так, что машины размели за долю секунды, а сам производитель оказался в неудобном положении: привередливые клиенты, опять же внезапно, хотели больше «аналогового» в своей новой машине.

Фото netcarshow.com

И «под раздачу» попал даже «автомат»! Теперь немцам придется крепко подумать над возвращением механических шестиступок на конвейер, поскольку для клиента этот узел становится преимуществом, а возможности экспериментировать уже нет — бизнес крайне близок к точке невозврата.

Конечно, звучат такие новости крайне забавно, особенно в парадигме нашего отечественного автопрома: к «двухпедальной раздаче» так и не успели, не сумев толком организовать производство и выпуск машин с автоматизированной КП, а к моменту, когда мировые гранды решили вернуться к МКП, подошли и без «автомата», и без качественной и добротной механической коробки.

И хотя вот ГАЗ и заявил намедни, что оснастит «Газель» усиленной МКП, это, скорее, исключение, на общую картину толком не влияющее. И не надо быть семи пядей во лбу, чтобы спрогнозировать презентацию первого российского электромобиля на фоне общемирового тренда отказа от электромобиля в целом. Никогда такого не было, и вот опять.