BMW поразила в Шанхае концептуальным седаном Vision Driving Experience

В этом году на мотор-шоу в Шанхае все внимание на стенде BMW было приковано к концептуальному спорт-седану Vision Driving Experience. Он в самом прямом смысле является шоу-каром, в серию такая модель не пойдет. Кроме того, баварцы презентовали спецверсию классической «тройки».

Корреспондент портала «АвтоВзгляд» убедился, что у экспериментального Vision Driving Experience куча особенностей. Например, силовая установка выдает впечатляющие 18 000 Нм тяги. А система активной аэродинамики обеспечивает прижимную силу в 1,2 т, что позволяет сохранять хорошее сцепление с дорогой при подъеме на крутые склоны.

Шоу-кар построен на 800-вольтовой архитектуре Neue Klasse, которую унаследует будущая линейка баварских электрокаров. Кстати, все они, как и Vision Driving Experience, получат суперкомпьютер Heart of Joy, управляющий электромоторами, тормозной системой и рекуперацией энергии.

Производство «баварцев» на новой платформе запустят в Венгрии уже в этом году. Первенцем, созданным на продвинутой «тележке», станет кроссовер BMW iX3. Известно, что он получит три версии батареи емкостью 75, 90 и 105 кВтч.

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BMW также привезла в Шанхай «тройку» 50th Anniversary Limited Edition в двух версиях — 330i и 330Li, которые оцениваются в КНР в 3,9 и 4,1 млн рублей по нынешнему курсу. Габариты первой — 4728x1827x1452 мм, второй — 4838x1827x1454 мм. Предусмотрены 19-дюймовые шины и эксклюзивные цвета кузова, включая матовый серый и фиолетовый. Имеется спортивный диффузор и выдвижной спойлер.

В черном (а отделка может быть только такой) салоне находятся 12,3-дюймовая приборная панель и 14,9-дюймовый тачскрин «мультимедийки». В стандартную комплектацию входит аудиосистема Harman/Kardon с 16 динамиками.

В движение BMW 3 серии 50th Anniversary Limited Edition приводит 272-сильный турбомотор объемом 2,0 л с тягой 400 Нм. Передачи переключает 8-диапазонный «автомат», на ускорение до 100 км/ч уходит 6,3 с. Есть все основания полагать, что со временем такие машины доберутся и до России — по схеме параллельного импорта.