Rolls-Royce подтвердил качество смазочных материалов из России

Компания Rolf Lubricants сообщила о том, что получила официальное подтверждение о соответствии производимых ей в Обнинске моторных масел требованиям немецкой фирмы Rolls-Royce Power Systems, являющейся производителем двигателей MTU для коммерческой и специальной техники.

Многие знают о грузовых моторах Mercedes-Benz, но мало кому известно, что двигатели для этой компании, в том числе, производит одно из подразделений Rolls-Royce. Подразделение называется Rolls-Royce Power Systems и является одним из крупнейших поставщиков двигателей MTU для самой различной индустриальной техники. В частности, эти двигатели стоят также на грузовиках MAN, Scania и Volvo.

Одобрение получило синтетическое моторное масло Krafton S7 M 10W-40, что означает соответствие данного продукта техническим требования производителя двигателей, и он может быть использован для технического обслуживания современных высоконагруженных дизельных двигателей MTU для коммерческого транспорта и специальной техники, отвечающей современным экологическим требованиям стандарта Евро-5.