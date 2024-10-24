АГРОСАЛОН-2024: Автопилотируемые комбайны и быстроходные опрыскиватели

Каждой осенью АГРОСАЛОН становится одним из главных в России профессиональных мероприятий для агропромышленного комплекса. Не стал исключением и этот форум. Одной из ожидаемых премьер стал первый российский зерноуборочный комбайн Н820 8-го класса производительности с гибридной системой обмолота и сепарации от компании «Ростсельмаш». Для данной модели производитель разработал новую глобальную платформу, на которой будет создан целый ряд современных машин.

Ярославский моторный завод показал новый 4-цилиндровый рядный дизельный двигатель ЯМЗ-535. Большая часть комплектующих в нем отечественные. В частности, топливный насос — собственного производства, а система подачи топлива — аккумуляторного типа с микропроцессорным управлением блоком от российской компании ИТЭЛМА.

«Брянсксельмаш» и «Гомсельмаш» традиционно представили свои новинки на совместном стенде. В Брянске в скором времени планируется выпуск комбайна с антидроновой защитой. 1/4

В будущем большую часть агромашин планируется оборудовать машинным зрением с искусственным интеллектом, который сам будет рассчитывать площадь работ и управлять трактором при помощи автопилота, а роль механизатора сведется к техобслуживанию. За счет автоматизации планируется до 40% увеличить эффективность агрокомплексов уже к 2030 году. На выставке были показаны примеры импортозамещения в сфере таких систем. Эти разработки работают уже сегодня и позволяют российским аграриям внедрять решения точного земледелия и улучшать производительность вне зависимости от колебаний мировой политической конъюнктуры. Российская компания «ИТЭЛМА Системы позиционирования» представила полностью готовую систему автопилотирования для сельхозтехники в электрическом и гидравлическом исполнениях, включая собственные технологии и ПО для обработки спутниковых сигналов, позиционирования машины и ее удержания на траектории. Событие для нашего рынка важное, учитывая, что по ряду компонентов системы локализация составляет до 100%.

Компания «Пегас-Агро» представила новый самоходный опрыскиватель-распределитель «Туман-4». Гидростатическая трансмиссия позволяет машине развивать скорость до 25 км/ч. Уровень локализации нового опрыскивателя составляет уже более 60%.

Впервые для столь обширной аудитории презентовали отечественный свеклоуборочный комбайн РУСЛАН СКС 6-45 от компании «ГРИТАН». До настоящего времени подобные высокотехнологичные машины выпускались только в Европе и США. В 2025 году начнутся полевые уборочные испытания, а с 2027 года запланировано начало серийного производства.

Петербургский Тракторный Завод анонсировал новый 300-сильный трактор КИРОВЕЦ К-530. АКПП собственного производства позволяет развивать скорость до 50 км/ч. Другая новинка — зерноуборочный комбайн КИРОВЕЦ К-100 с 250-сильным ярославским двигателем, классической однобарабанной молотилкой и 5-клавишным соломотрясом. Комбайн дооснащается интеллектуальной системой автопилотирования, позволяющей пилотировать с погрешностью в 3 см, автоматически формировать трек и вести контроль качества обработки. 1/4