Два Kapitana: составят ли конкуренцию JАС и Great Wall грузовички от Huanghai

Эта осень крайне богата на отечественные коммерческие новинки. Так, недавно на автополигоне НАМИ состоялась презентация сразу двух новых перспективных моделей марки «Промтех» по имени Kapitan с повышенной до 1,7 тонны грузоподъемностью. Концепцией новых моделей является сочетание полного привода и полной массы до 3500 кг, что позволяет управлять автомобилем, имея всего лишь категорию «B» в водительском удостоверении. Разумеется, это серьезное преимущество на насыщенном разнообразными «китайцами» рынке.

Добиться соединения таких параметров позволило использование шасси со снаряженной массой всего в 1800 кг и легких кузовов, в которых «Промтех» давний специалист, активно применяющий пластик, композиты и алюминий. Исходное шасси — совместный российско-китайский проект.

В качестве партнера промтеховцы выбрали производителя (похоже, это марка Huanghai), который сделал акцент на функциональности, надежности и практичности, а не на веяния моды в виде обилия электронных гаджетов.

Надо иметь в виду, что представленные Kapitan в виде двухместного бортовичка и пятиместного пикапа с двухрядной кабиной не являются конечным продуктом. Это, скорее, «мулы», на которых сейчас испытываются возможности шасси по грузоподъемности, проходимости и удобству сервисного обслуживания.

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Конечно, в нынешние непростые времена речь пойдет об обычной «отверточной» сборке. На ранних этапах планируется начать с SKD, позже предполагается переход на CKD. При этом речь не идет о выпуске готовых автомобилей из полностью китайских комплектующих. В готовом продукте только шасси будет совместной сборки, а кузова — чисто российского производства.

Более того, предполагается внесение изменений и в само шасси. Учитывая богатый опыт «Промтеха» по доработке как отечественных, так и импортных моделей под реалии наших дорог и особенностей эксплуатации, грех было бы им не воспользоваться при создании перспективного продукта.

В настоящий момент уже проведены внутризаводские испытания внедорожных качеств шасси. Динамические заезды по пересеченной местности, преодоление подъемов большой крутизны, движение по участкам с резкими перепадами высот, раскисшей грязи и песку различной плотности — учтены все типичные элементы наших проселков и лесных просек.

Итоги более чем удовлетворительные — во всех случаях удавалось преодолевать проблемные участки без посторонней помощи на штатной резине. С учетом веса груза в 1350 кг это надо признать весьма хорошим результатом в плане реальной функциональности автомобиля. Заметим, что эти же качества машины продемонстрировали в полном объеме и журналистам на автополигоне во время демонстрационных заездов.

До конца года «Промтех» планирует представить готовые машины Kapitan, которые лягут в основу будущего модельного ряда. Если качество китайских шасси не будет уступать промтеховским надстройкам, то Kapitanвполне способен стать одним из бестселлеров в своем классе. Если, конечно, производитель угадает с ценой.