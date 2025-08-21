Апатия, отчаяние и пустота: в Москве завершается выставка ComAutoTrans

Давненько не проскальзывало столь заметная аналогия с лихими временами девяностых на отечественных форумах: проходящая в «Крокус Экспо» выставка коммерческого транспорта ComAutoTrans уж слишком сильно напоминает давно забытые, дикие и редко впечатляющие антуражем мотор-шоу прошлого века. С одним лишь отличием — народа в кулуарах и на стендах совсем нет. В причинах фактически полного отсутствия интереса к одному из ключевых ежегодных событий отрасли разобрался портал «АвтоВзгляд».

Посетителей «единственной выставочной B2B площадки в России, где ведущие производители демонстрируют широкий спектр коммерческого транспорта не только в рамках статичной экспозиции в павильоне, но и в формате динамичных тест-драйвов», встречает пустая парковка: в дни выставок здесь обычно не припарковаться, а сегодня — перекати-поле.

Крошечный отгороженный закуток, по которому медленно барражирует седельный тягач — тот самый тест-драйв, на котором тоже народу немного. Вступление — сразу «за упокой», но это отражает и характер всей выставки: ключевые отечественные производители, до сих пор находящиеся в режиме стоящих конвейеров и четырехдневной рабочей недели, решили поберечь бюджеты.

А покупатели (те самые, ради кого и затеяно все действо) на обновление парков явно не настроены. Привычно шикарных стендов КамАЗа и нижегородского конвейера, АВТОВАЗа и Ульяновска — нет вовсе, а Sollers неприкаянно поставил в дальний угол два автобуса и единственный фургон Atlant, у которых — ни души.

Остатки былой роскоши — стенд Минского автозавода, на который привезли новенький туристический автобус МАЗ-351, что несколько меньше 350-ой модели и способен взять на борт 49 пассажиров. Там же — седельный тягач для самых тяжелых условий эксплуатации с индексом 64102L. Экспозиция — в ярко-красных тоннах. Красиво, но также безлюдно: работники стендов откровенно скучают и ждут гостей.

Еще одним островком надежды выглядит и стенд Avior: новорожденный белорусский бренд только начинает свой путь, нарабатывает клиентскую базу и реноме, так что фактически обязан участвовать во всех без исключения доступных форумах. Вот он и участвует: здесь и оформленные под VIP-гостей фургоны V90 и G10, и стандартный набор доработанных машин в лице «скорой помощи» и рефрижератора. Выделяется, пожалуй, лишь электрофургон нового для России подразделения Geely — Farizon SV. Его обещают привезти к российским дилерам уже в декабре.

Но смотреть на эти диковинки и, тем более, заключать сделки — некому: ставка рефинансирования все еще настолько высока, что владельцы «железных парков» просто не настроены на обновления. А раз предметной задачи нет — незачем идти и на выставку. Вся отрасль будто замерла в ожидании, а перспективы возвращения доступных кредитов сдвинули интерес с августа на конец года, когда в «Экспоцентре» намечен COMTRANS-2025.

А пока — ремонтируем то, что есть, и «доезжаем» старые «Форды». К слову о последних: одна из компаний-участниц мероприятия представила на своем стенде фургоны Ford и Iveco, у которых заинтересованные лица все же наблюдались: параллельный импорт, особенно в сегменте комтранса, явление весьма распространенное и востребованное, несмотря на высокие цены. Впрочем, аспекты эксплуатации и остаточной стоимости первоначальные затраты, как говорят сами эксплуатанты, перекрывают полностью. Можно брать.

В целом, ситуацию понимают и многие участники шоу: премьер практически нет, речь идет скорее о попытке найти покупателя на «застоявшиеся» машины или просто собрать контакты «на будущее». Готовы ли автопроизводители выделить немалые суммы на стенды и площади под столь малые задачи?

Видится, что — нет, отсюда и скромный состав, и весьма бюджетная расстановка: многие из доехавших отказались от стендов. А ключевые, главные — и вовсе не пришли. О перспективах отечественных грузоперевозок и коммерческого транспорта в целом такая постановка вопроса говорит многое, если не все. Гасите свет.