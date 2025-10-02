ПАЗ 2.0: сумеет ли новинка из Павлово оживить отечественный рынок автобусов

Тяжелейшие испытания, выпавшие на долю отечественного авторынка, в полной мере отразились и на российском автопроме: многие предприятия перешли в режим «сохранения энергии», сократив и число смен, и число рабочих дней. И если говорить от таком сегменте, как автобусы, то их продажи в России, по данным компании «АСМ-холдинг», за восемь месяцев 2025-го рухнули на 54,4% по сравнению с аналогичным периодом годом минувшего, составив всего 6003 единицы. Упали, в том числе, и реализации «бусов» отечественного производства, снизившись за этот период на 56% (4525 шт.). Не растет, увы, и производство этой техники в нашей стране: здесь по итогам первого полугодия минус составил 31%. И на этом печальном фоне довольно оптимистичные новости пришли от Павловского автозавода: из ворот легендарного предприятия сошел новый автобус Citymax 8. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Представить себе пейзаж сельских трасс и малых городов без «Пазика» — легендарного советско-российского «буса», на котором «выезжали» региональные перевозки во все самые сложные для страны годы — просто невозможно. Именно он, ПАЗ-3205, и стал, наверное, символом общественного транспорта за пределами московских колец.

Родом эта машина из глубинки, из Нижегородской области, где в городке Павлово его и собирали, кажется, испокон веков. Одно можно сказать точно — он точно старше Российской Федерации. Но годы идут, запрос меняется, а «легенда» сегмента общественного транспорта — стареет. Ей на смену должны были прийти новые, более современные, оснащенные востребованными сегодня опциями и функции автобусы малого класса, отвечающие современным стандартам безопасности и комфорта.

Конечно, на Павловском автобусном заводе это хорошо понимали, стараясь создать соответствующую актуальному запросу и пассажира, и перевозчика модель. Давайте уж, глядя правде в лицо: ни комфортным, ни тем более экономичным «Пазик» никогда не был. А сегодня региональным перевозчикам нужны именно такие машины.

В результате осознания, принятия и реакции на запрос и был создан новый компактный автобус с несущим кузовом длиной 8,1 метра и вместимостью 32 пассажира. В салоне 21 кресло, размещенные по ходу движения, большая площадь остекления, вход осуществляется через широкую двухстворчатую дверь без ступенек. На низкопольной площадке в центре машин можно установить детскую или инвалидную коляску.

Citymax 8 оснащен пневматической задней подвеской, обеспечивающей плавность хода на неровном дорожном покрытии. В кузове применены композитные материалы, отличающиеся прочностью и не подверженные коррозии. Силовой агрегат — дизель G 2.5 мощностью 150 л.с., агрегатированный с 6-ступенчатой КП.

Тормозная система — пневматическая, с дисковыми рабочими механизмами на всех колесах. Автобус, разумеется, оснащен антиблокировочной и антипробуксовочной системами. Современная, одним словом, во всех смыслах машина, которая найдет применение в России уже сегодня: оценят и пассажиры, и перевозчики.

— Citymax 8 — наш ответ на потребности рынка, на запрос о комфортном, доступном и современном транспорте, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» появление новинки генеральный директор Павловского автобусного завода Андрей Васильев. — И это, замечу, уже второе семейство автобусов, запущенное в серийное производство за последнее время. В 2022-м мы начали выпуск новой линейки Citymax 9: стартовали с дизельной версии, в 2024-м начали производство газовой, впереди — выпуск электробуса. В свою очередь, семейство Citymax 8 в дальнейшем будет расширяться за счет новых модификаций, включая школьные, пригородные, междугородные и другие.