И субсидии не помогли: Россия, как троллейбусная держава, сдает позиции

Ситуация с обновлением подвижного состава парка общественного транспорта России почти полностью совпадает с таковой в коммерческом транспорте в целом. Почти, потому что структура закупок автобусов и троллейбусов несколько иная: большинство сделок проводится с привлечением льготных кредитов и/или государственных субсидий, в основном в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Тем не менее, как выяснил портал «АвтоВзгляд», даже господдержка не может поправить печального положения дел.

Данные агентства «Автостат» говорят о том, что за восемь первых месяцев текущего года в РФ было продано около 6000 новых автобусов всех классов. Это на внушительные 53% меньше, чем за такой же период 2024-го. Хотя, в отличие от грузового рынка, во втором полугодии вектор закупок изменился в лучшую сторону.

Так, уже в августе в стране было реализовано 977 автобусов всех классов, что меньше, чем год назад всего на 23%. Причем, по сравнению с предыдущим месяцем 2025 года, объем этого рынка даже подрос на 13%. При этом доля техники отечественного производства за год снизилась быстрей рынка в целом: на 55,6% (до 4500 шт.). А продажи автобусов из Китая (другого импорта сейчас просто нет) упали чуть слабее — на 46,7% (до 1300 шт.).

Причем растет число регионов, где «поднебесные» марки начинают превалировать над нашими. Так, в Чукотском автономном округе, Магаданской и Кемеровской областях на «бусы» из КНР пришлось три четверти всех покупок этого года.

Фото автора

Лидером отечественного автобусного рынка остается, как всегда, российский ПАЗ, входящий в «Группу ГАЗ». Так, в августе этого года павловцы продали 480 экземпляров своих машин, что составляет почти половину (49%) от общего объема. На вторую строчку выбрался с большим отставанием китайский Yutong, поставивший 137 автобусов.

Третье место — у отечественной марки КамАЗ/НефАЗ (102 шт.). Замыкают пятерку российский КАВЗ (52 шт.) и китайский Higer (49 шт.). В модельном списке лидер тот же ПАЗ: 3204 (216 шт.) и 3205 (195 шт.). За ними следуют КамАЗ/НефАЗ-5222 (55 шт.), ПАЗ-4234 (52 шт.), Yutong ZK6128H (46 шт.)

При этом в нынешнем году скидка на приобретение общественного транспорта с ДВС по программе льготного лизинга Минпромторга России увеличена с 10% до 40%. Всего же в 2025 году на обновление парков в рамках данной программы планируется направить до 15 млрд рублей. И тем не менее, результаты пока выглядят довольно скромными.

Россия по-прежнему остается самой «троллейбусной» державой в мире, хотя и с немалыми потерями в этом сегменте тоже. Так, поставки «рогатых» машин взяли в прошлом году рекордную планку, став самыми массовыми за последние 15 лет. Но нынешний год, с учетом массового завершения обновления троллейбусных хозяйств страны, не повышает шансов на сохранение подобных темпов выпуска. Увы, за первые восемь месяцев все отечественные производители вместе поставили всего 57 новых троллейбусов в пять городов страны.

Фото автора

Основные причины фиксируемого уменьшения производства и поставок очевидны: сокращение госфинансирования и приоритетное развитие автобусного сегмента в пассажирских перевозках.

И поскольку ожидать кардинального изменения ситуации во второй половине 2025-го не приходится, то наши троллейбусные хозяйства очевидно получат в четыре раза меньше новой техники, чем в прошлом году.

С учетом заключенных контрактов и объявленных закупок, в течение всего текущего года ожидается поступление всего двух сотен троллейбусов в одиннадцать городов страны, что на 77,5% ниже уровня прошлого года по объему и почти в три раза меньше по охвату (31 город).

Как известно, в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» к 2030 году необходимо добиться 85-процентного обновления подвижного состава городского электротранспорта страны. Для достижения этого результата, по данным авторов аналитического отчета «Подвижной состав городского электрического транспорта в РФ», требуется заменить почти 5000 троллейбусов. То есть в среднем нужно выпускать по 994 таких ТС в год, что в нынешних условиях выглядит практически недостижимым результатом.