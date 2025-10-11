Выйти из транса: с какими проблемами сталкиваются сейчас продавцы коммерческих авто

Сентябрь 2025 года стал еще одним непростым месяцем для российских продавцов коммерческой техники, причем во всех, практически, сегментах. Правда, если на рынке тяжелых грузовиков (HCV) наблюдается полный обвал (-59% относительно сентября 2024-го и -4% в сравнении с августом нынешнего), то продажи легких авто для бизнеса (LCV) еще, как говорится, скорее живы, чем мертвы. Так, по данным агентства «Автостат», в первом осеннем месяце реализовано 7,8 тыс. новых машин, что на 12% больше, чем в августе, но на 14% меньше показателя, достигнутого годом ранее. Эксперты рассказали порталу «АвтоВзгляд» о проблемах, с которыми продавцы комтранса вошли в осенний сезон 2025 года.

— Главный вызов, с которым столкнулась отрасль еще в прошлом году, это резкое снижение тарифов на перевозки, — напоминает директор департамента развития продаж ГК «Интерлизинг» Анна Голикова. — За первые месяцы 2025-го произошел некоторый рост, но вскоре цены снова опустились до уровней III-IVкварталов 2024-го. Такой скачок привел к тому, что многие логистические операторы и небольшие транспортные компании оказались неспособны выполнять свои лизинговые обязательства, что вынудило их возвращать технику...

В результате, по словам эксперта, запасы арендодателей выросли в геометрической прогрессии, и возникла перевернутая реальность: их стоки впервые стали больше, чем парки перевозчиков. Такое развитие событий оказало влияние и на стоимость грузовой техники — впервые за долгое время началось снижение цен и на первичном рынке, и на вторичном.

— Проводимая сейчас в России жесткая денежно-кредитная политика оказывает отдельное и довольно ощутимое давление на отрасль, — сетует Голикова. — Ведь это влияние требует поиска новых решений для поддержания спроса на лизинг техники. Для оживления рынка лизингодатели внедряли самые разнообразные стратегии, чтобы сделать свои предложения на новые авто более привлекательными.

Также они активизировали работу с подержанными ТС, включая аукционы по реализации изъятого имущества. Дополнительно применялись гибкие схемы финансирования — сезонные и краткосрочные графики платежей, учитывающие сезонные же колебания доходов клиентов. Впрочем, к концу III квартала, несмотря на слабый сентябрь для комтранса в целом, в лизинге наметилось оживление, вызванное снижением ключевой ставки ЦБ. И в перспективе, этот фактор должен помочь стабилизировать отрасль и вновь стимулировать спрос, — считает эксперт.

Фото Bulkin Sergey/globallookpress.com

— Состояние турбулентности на рынке комтранса действительно еще не прошло, — соглашается директор дивизиона «Коммерческие автомобили» ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Илья Молчанов. — Однако учитывая сезонную активность, мы рассчитывает на восстановление позиций, пусть и медленное. При этом тут крайне важную роль играет дальнейшая монетарная политика властей. Иными словами, все зависит от того, какое решение примет Банк России по ставке рефинансирования на ближайшем заседании.

Текущая ставка — 17% годовых — уже заметно ниже рекордного максимума в 21%, установленного год назад, но и она слабо стимулирует деловую активность. Кроме того, на поведение клиентов по-прежнему сильно влияет фактор негативных ожиданий: рост ставок утилизационного сбора и налоговой нагрузки, а также возможные ограничения со стороны государства типа недавних отзывов ОТТС и аннулирование ПТС для ряда моделей некоторых китайских брендов...

Сейчас же на рынке, по мнению специалистов, возникает отложенный спрос, частичное удовлетворение которого и поддерживает жизнедеятельность автодилеров. Но в целом в обозримой перспективе обслуживание транспорта будет преобладать над продажами.

Иными словами, в комтрансе выживут именно те дилеры, которые сумеют обеспечить себя долгосрочными сервисными контрактами. На серьезные продажи что новых, что подержанных машин рассчитывать, увы, все еще не приходится.