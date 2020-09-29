Scania выпустила первый электрогрузовик

Автомобиль позволяет установить пять батарей суммарной мощностью 165 кВт/ч, либо девять аккумуляторов, выдающих 300 кВт/ч. Они размещаются на раме шасси. Здесь же инсталлированы система охлаждения аккумуляторов, блоки управления, гидравлика рулевого управления, инвертор и электрический воздушный компрессор.

– Экологически безопасный транспорт все более востребован при грузоперевозках, эксплуатация электрогрузовиков позволит двигаться на шаг впереди и быстро адаптироваться к неизбежным переменам в будущем, — подчеркнул директор по новым технологиям Scania Андерс Лампинен.

До полного заряда девяти батарей потребуется немногим меньше 100 минут, а пять аккумуляторов отберут всего 55 минут.