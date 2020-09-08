Заводной апельсин: видео тест-драйв Porsche Panamera 4S Orange Edition

Фото и видео: АвтоВзгляд
Автомобиль-мечта, икона роскоши и драйва, а вместе с тем герой целой россыпи музыкальных хитов и гроза Mercedes-AMG GT. Да, это все он — вожделенный Porsche Panamera. Чтобы овладеть этим немцем, девушки готовы пищать не только в Инстаграме. Я уже молчу о том, на что готовы мальчики. Почему же так боготворят «Панамеру»? Выясним это в ходе тест-драйва.

Чтобы ваши оргазмы были сочнее, а ревность — более острой, мы взяли на тест не абы какую Panamera, а в специальном издании Orange Edition. Поверьте, даже среди сотни «Панамер» вы выберете ее!

Откровенно говоря, я устал быть объектом наблюдения на светофорах, в потоке и при парковке — каждой своей капелькой пота я ощущал, как мне посылают одновременно стрелы ненависти и зависти.

Пожалуй, лишь только дети по-настоящему искреннее поднимают большой палец вверх. Впрочем, девушки тоже кое-что поднимают, всячески пытаясь привлечь внимание к себе любимым. Вот только вопрос: зачем вам всем эта «тачка»? Понтов ради и выпендрежа для?

Однако ответ, и даже не один я нашел довольно быстро — подробнее в эксклюзивном видео тест-драйве портала «АвтоВзгляд».

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8 сентября 2020
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