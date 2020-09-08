Заводной апельсин: видео тест-драйв Porsche Panamera 4S Orange Edition

Чтобы ваши оргазмы были сочнее, а ревность — более острой, мы взяли на тест не абы какую Panamera, а в специальном издании Orange Edition. Поверьте, даже среди сотни «Панамер» вы выберете ее!

Откровенно говоря, я устал быть объектом наблюдения на светофорах, в потоке и при парковке — каждой своей капелькой пота я ощущал, как мне посылают одновременно стрелы ненависти и зависти.