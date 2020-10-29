КАМАЗ приучит водителей экономить топливо

Цифровой инструктор оценит, насколько аккуратно водитель разгонялся и тормозил, применял ли он движение накатом, как часто останавливался и трогался. В итоге система выставит человеку оценку за поездку, а также даст советы, как изменить манеру вождения, чтобы сократить расход топлива.

Как выяснил портал «АвтоВзгляд», этим летом электронную новинку первым протестировал генеральный директор «КамАЗ» Сергей Когогин. У него перерасход топлива, по оценкам бортового ассистента, составил четыре литра.

Теперь технология получит серийное воплощение — в ближайшее время запуск сервиса состоится для автопарков известных российских перевозчиков. Главным образом новинка рассчитана на тягач КамАЗ-54901, который портал «АвтоВзгляд» тестировал совсем недавно.