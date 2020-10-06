Быстро и дешево: все о транспондерах для коммерческого транспорта

Трудно спорить с тем, что платные трассы полезны: они позволяют избегать многокилометровых пробок, быстрее добираться до пункта «Б», благодаря увеличенной максимальной скорости и отсутствию светофоров, а также чувствовать себя в большой безопасности, ведь нет пешеходов и пересечений со второстепенными дорогами. К тому же на «платниках» дежурят аварийные комиссары, готовые всегда прийти на помощь, если что-то случилось с авто.
Еще один немаловажных нюанс использования «коммерческих дорог» в том, что согласно текущему законодательству, на них нет отчислений в систему «Платон», обязательных для грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн. А это — экономия 2 рублей 20 копеек на каждом километре пути.
— Безусловно согласен, что на платных автодорогах дорожное полотно хорошего качества, есть специально выделенные зоны для отдыха водителей, они огорожены от животных, на других трассах то и дело выбегающих на дорогу. Единственное, на мой взгляд, чего не хватает нашим «платникам» — так это развитой инфраструктуры: кафе, заправок, мотелей, — считает Артур Мурадян, генеральный директор транспортной компании Traft.
Однако инфраструктура мало-помалу развивается, а здесь еще важно понимать, что, оплачивая проезд по скоростным дорогам, водители экономят время, а значит, могут выполнять больше заказов, и прибыль компании только увеличится. Тем более, что «платники» не такие уж и разорительные, если пользоваться ими с толком. Или — точнее говоря — с транспондером.
Едва ли найдется водитель, не слышавший о таком чудо-девайсе, как транспондер. Компактное устройство, крепящееся на лобовое стекло автомобиля, позволяет оплачивать проезд по автодорогам бесконтактно — без остановок и общения с кассирами, но с бонусами в виде скидок, доходящих иной раз до 40%.
Поскольку операторов платных дорог в России несколько, существует и несколько видов транспондеров, предоставляющих скидки на «своих» территориях. Мы в качестве примера возьмем устройство T-pass от «Автодор — Платные Дороги», поскольку, во-первых, у него самое широкое покрытие, а во-вторых, скидки по нему действуют на самых популярных трассах — большей части М11 «Нева», М4 «Дон» и М3 «Украина».
На выбор юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям «Автодор» предлагает 5 моделей транспондеров T-pass по цене от 1050 до 2900 рублей. Друг от друга они отличаются размерами и дизайном (на «Премиуме» предусмотрена даже возможность брендирования), а самое дорогое устройство модели «Платинум» располагает еще и увеличенной с 2 до 5 лет гарантией.
Какое же устройство выбрать? Если речь идет о презенте товарищу или коллеге, то тот же «Платинум» поставляется в подарочной упаковке. Если вы продвигаете фирменный стиль компании, отдайте предпочтение «Премиуму», заказав устройство со своим логотипом. Также в продаже есть модели с уже готовым креативным дизайном или строгие однотонные варианты.
А если главная цель — это максимальная экономия, то присмотритесь к «Стандарту». Да, эта модель чуть больше по размерам, но функции она выполняет все те же. Добавим, что устройства T-pass не требуют подзарядки от сети или замены батареек: элемент питания рассчитан на весь срок эксплуатации девайса, который зачастую превышает заявленные 5 лет.
Физические лица могут приобрести понравившийся транспондер T-pass в точках продаж или посредством сети интернет буквально за пару минут. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям придется потратить чуть больше времени. Первым делом нужно зайти на официальный сайт «Автодор-Платные Дороги» — скачать и заполнить бланк заказа.
Далее (вместе с карточкой клиента, содержащей наименование организации, банковских и почтовых реквизитов, контактными данными) отправить на e-mail Дополнительного офиса, который удобен вам территориально. На данный момент офисы продаж есть в Москве, Воронеже, Калуге, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Краснодаре.
Через некоторое время ответным письмом «прилетят» договор купли-продажи и два счета — на оплату транспондеров и предоплату проезда. После того, как необходимая сумма будет внесена, можно согласовывать с менеджером детали получения заказа и дальнейший порядок действий.
Транспондеры получены? Теперь можно зарегистрироваться в личном кабинете. Это необходимо, чтобы контролировать состояние счета, выгружать отчетные документы и — что интересно — участвовать в программе лояльности. По ее условиям накопленные за проезды баллы можно обменять на дополнительную скидку до 15%, которая будет действовать целый месяц.
Кроме того, пользователи транспондеров T-pass имеют возможность подключить ряд дополнительных услуг — например, продлить гарантию устройства еще на 3 года (от 210 рублей за девайс) или заказать экспресс-доставку отчетных документов курьерской службой (350 целковых в месяц).
Также для удобства юридические лица могут подключиться к системе электронного документооборота (бесплатно) через таких операторов как «Калуга Астрал», «Такском», «Сбис» и «Контур/Диадок». Не сомневаемся, что подобный сервис, с учетом общей выгоды от использования транспондера, может для многих деловых людей оказаться очень полезным.