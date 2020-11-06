КАМАЗ испытывает самопилотируемый грузовик без кабины

При полной массе 18 тонн новинка может взять на борт 10 000 кг груза, притом развесовка по осям будет идеальной — «50 на 50». Интересно, что спереди и сзади электромобиль абсолютно одинаков, а все колеса сделаны управляемыми, поэтому для «Челнока» не имеет значения, в какую сторону ехать.

Пока машине позволяют разгоняться лишь до 40 км/ч. Учитывая, что грузовик работает на территории ПАО «КАМАЗ», этого более чем достаточно. Работает «бескабинник» так: оператор отправляет автомобилю задание, а тот уже отправляется по заданному маршруту.

Известно, что 50-километрового запаса хода хватает примерно на две рабочих смены. При зарядке трехфазным током воспольнить запасы энергии получается за 5 часов — то есть за одну ночную смену. Но, разумеется, авторы проекта работает над его совершенствованием.

Как стало ивзсетно порталу «АвтоВзгляд», следующий грузовик без кабины КАМАЗ покажет примерно через полгода. Это будет не грузовая платформа, как сейчас, а карьерный самосвал.

Кроме того, в 2021 году грузовой автогигант выпустит капотный грузовик, а также супертягач High-Tech, который бросит вызов современным иномаркам.

К слову, недавно «Группа ГАЗ» тоже отчиталась об испытаниях электрического беспилотника. Их «Газель Next» уже несколько месяцев трудится на нефтяном месторождении.