В кабинах Ford Transit российской сборки станет теплее

Ford Transit российской сборки неплохо подготовлены к нашим зимам. В стандартное оснащение машин входят предпусковой отопитель, сдвоенный аккумулятор, усиленный стартер и подогрев зеркал. В качестве заказного оборудования доступны обогревы лобового стекла, а также передних сидений.

Новая позиция в списке опций — дополнительное утепление задней стенки кабины шасси. Это пластиковая облицовка, под которой скрывается теплоизоляционный материал. Как уверяет производитель, «вторая стена» надежно защищает от холодного воздуха спины водителя и пассажиров.

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», «Соллерс Форд» постоянно придумывает для «Транзита» что-то новенькое. Скажем, недавно появились антиковидные экраны, а локализация модели стала еще глубже. Сама машина остается хорошим предложением не только для перевозчиков, что доказывает наш тест-драйв.