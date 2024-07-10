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Универсальный солдат: каким должен быть мотоцикл для дачи

Тест-драйв компактного мотоцикла для загородной жизни

Подобрать мотоцикл, что называется, на все случаи дачной жизни — задачка не из простых. Питбайк или эндурик не поставить на учет, поскольку они не созданы для дорог общего пользования, а, значит, встреча с любым гаишником сулит неприятности. Кроме того и соседи вам спасибо не скажут за эксплуатацию подобных «двухколесных друзей», ибо выхлопная система имеет зашкаливающие децибелы. Чопер или спортбайк для дачного гаража тоже так себе — сомнительная — идейка. И все же нам удалось протестировать мотоцикл, который может подойти для использования в режиме «город-дача», и мы готовы поделиться с читателями.

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Автор
Дмитрий Зленко

Изображение Универсальный солдат: каким должен быть мотоцикл для дачи

Стоит вспомнить, конечно, довольно богатое на различные модели компактной мототехники, советское прошлое. Несмотря на то, что эту технику частенько приходилось ремонтировать, именно эти небольшие мопеды и мотоциклы стали олицетворением дачного транспортного средства. Дело в том, что относительно небольшая мощность, хороший крутящий момент на низах, малый вес и компактные габариты позволяют подобным мотикам быть «универсальными солдатами», верхом на которых запросто протиснешься в узкую деревенскую калитку, без проблем проедешь по лесной тропинке, ведущей к речке, а в случае чего и на дороге общего пользования не будешь выбиваться из потока.

Как для себя

Собственно, для своего дачного гаража на это лето я и подбираю мотоцикл такого формата. Как оказалось, на рынке, не смотря на великое многообразие «двухколески», найти что-то подходящее не так уж и просто. В основном присутствует китайский «ноу нэйм» непроверенного качества. И мотоцикл Boxer 150 UG от индийского производителя Bajaj, который попал на тест в редакцию, мое внимание к себе привлек.

Фото портала АвтоВзгляд
Фото портала АвтоВзгляд

Так что же за «фрукт» нам попался и с чем его «едят»? Начнем с того, что на нашем рынке эти мотоциклы присутствуют уже довольно давно, и конкретно данная модель является обновленным вариантом Boxer BM 150. Качество сварных швов рамы, литье корпуса движка, «дружелюбность» органов управления в нем на уровне. Это довольно компактный и легкий мотоцикл с одноцилиндровым движком, объемом 150 «кубов». Несмотря на вроде бы скромную кубатуру, мотор удивительным образом может сочетать в себе как застенчивое спокойствие на малых оборотах, так и взрывной подрыв на средних и быстрый выход на «верха». Я только и успевал перещелкивать передачи выше и выше. При производстве данного мотора используется технология «Exhaus TEC», которая расширяет диапазон крутящего момента от средних до высоких оборотов. Не стану вдаваться в скучные технические подробности, касательно принципов работы этой системы, поделюсь лишь своими ощущениями. Итак, ты запросто можешь тронуться с места со второй передачи, не «поджигая» при этом сцепление. Включив третью передачу на пересеченной местности или в плотном городском потоке, ты едешь будто бы на «автомате», поскольку не приходится «щелкать» ногой с повышенной на пониженную передачу и наоборот, ибо крутящего момента хватает для движения со скоростью как 10, так и 70 км/ч.

В мотоцикле все должно быть прекрасно...

Конечно, не совсем корректно говорить, что это заслуга лишь одного мотора, мощностью 12 «лошадок». Здесь на такое поведение мотоцикла работает совокупность факторов. Это и его вес в 120 кило (то есть на каждые 10 килограммов массы приходится 1 «кобыла»), и точно подобранные передаточные числа на 5-ступенчатой КПП, и соотношение ведущей и ведомой звезд. В общем, побрюзжать, дескать, не мешало бы производителю «поработать над тем», да «подумать над этим» я не могу.

Хотя в начале тест-драйва, признаюсь, я бы так не сказал, потому как немного раздражала коробка передач. В отличии от классических мотоциклетных КПП, где первая передача вниз, остальные вверх, здесь все передачи переключаются вниз! Да-да, и первая, и вторая, и третья... Но уже к концу первого дня к этой особенности привык, и путаницы в передачах уже не случались. Да и удобно это, как оказалось — не приходится ловить между «первой» и «второй» вечно неуловимую на многих мотоциклах нейтралку. Кстати, сам селектор КПП сделан как для управления мыском, так и пяткой: нужна повышенная — давишь мыском на переднюю часть «переключалки». Нужна «понижайка» — давишь пяткой на заднюю часть. Таким образом «работать» с коробкой удобно как в обычных кедах, так и резиновых сапогах. На панели приборов есть индикатор переключения передач.

Размер имеет значение. Амортизатор.

На передке стоит телескопическая вилка с увеличенным ходом. Она вполне качественно «глотает» не только выбоины и ухабы на сельской дороге, но держит и более серьезные удары, позволяя мотоциклу сохранять устойчивость.

К задней подвеске также нареканий не возникло, хоть и выглядят амортизаторы, подпирающие маятник, как игрушечные. Нюанс в том, что «амортеры» опоясаны двойными так называемыми коаксиальными пружинами (это когда внутри одной пружины стоит вторая). Эту подвеску, позволяющую сохранять малые габариты пружинно-гидравлической стойки и добиваться от нее нужной производительности, производитель запатентовал еще несколько десятков лет назад и сейчас данное изобретение применяется не только на автомобилях этой марки, но и на ее мотоциклах.

Всё по «барабану»!

Тормозная система на нашем испытуемом простейшая — барабанная с механическим приводом. Но, извиняюсь за невнимательность, заметил я это далеко не сразу, ведь по эффективности торможения она практически не уступает гидравлическим дисковым тормозам. А с учетом того, что мне лично больше сотни разгонять мотоцикл не пришлось, «барабанов» спереди и сзади хватило вполне.

Комфортно ли ездить с пассажиром на тестируемой модели? Запаса ходов подвески, тяги мотора и тормозов хватает вполне. Единственное, со «вторым номером» на борту приходится больше внимания уделять управляемости мотоцикла. Видимо, пассажир своим весом разгружает переднюю вилку, и «рулевому» при выборе скорости входа в поворот однозначно нужно учитывать, что он не один.

Кстати, безопасность пассажира продумана до мелочей: приводная цепь спрятана в специальный кожух, исключающий попадание элементов одежды, который к тому же защищает и саму цепь от грязи и песка. Чтобы ступни «позади сидящего» случайно не попали в колесо, с обеих сторон сделаны защитные решетки, переходящие в удобные полноценные подножки. Выхлопная труба имеет термозащиту, исключающую ожоги или порчу обуви.

Запас прочности

А в целом в базовом оснащении «индуса» идут дуги безопасности из крепких труб, усиленная багажная решетка, которая, как мне показалась, сделана с таким запасом прочности, что на ней можно перевезти хоть 50-килограммовый мешок цемента! Есть даже USB-розетка для зарядки телефона или подключения навигатора.

Фото портала АвтоВзгляд
Фото портала АвтоВзгляд

Да, этот мотоцикл стоит чуть дороже некоторых китайских моделей с аналогичной кубатурой (на момент тестирования розничная цена «Боксера» с маркировкой у московских дилеров составляла 150 000 рублей), но достаточно лишь посмотреть на качество сварки, сборки и комплектующих, как становится понятно, что этот мотоцикл верой и правдой может прослужить далеко не один дачный сезон.

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