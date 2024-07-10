Универсальный солдат: каким должен быть мотоцикл для дачи

Подобрать мотоцикл, что называется, на все случаи дачной жизни — задачка не из простых. Питбайк или эндурик не поставить на учет, поскольку они не созданы для дорог общего пользования, а, значит, встреча с любым гаишником сулит неприятности. Кроме того и соседи вам спасибо не скажут за эксплуатацию подобных «двухколесных друзей», ибо выхлопная система имеет зашкаливающие децибелы. Чопер или спортбайк для дачного гаража тоже так себе — сомнительная — идейка. И все же нам удалось протестировать мотоцикл, который может подойти для использования в режиме «город-дача», и мы готовы поделиться с читателями.

Стоит вспомнить, конечно, довольно богатое на различные модели компактной мототехники, советское прошлое. Несмотря на то, что эту технику частенько приходилось ремонтировать, именно эти небольшие мопеды и мотоциклы стали олицетворением дачного транспортного средства. Дело в том, что относительно небольшая мощность, хороший крутящий момент на низах, малый вес и компактные габариты позволяют подобным мотикам быть «универсальными солдатами», верхом на которых запросто протиснешься в узкую деревенскую калитку, без проблем проедешь по лесной тропинке, ведущей к речке, а в случае чего и на дороге общего пользования не будешь выбиваться из потока.

Как для себя

Собственно, для своего дачного гаража на это лето я и подбираю мотоцикл такого формата. Как оказалось, на рынке, не смотря на великое многообразие «двухколески», найти что-то подходящее не так уж и просто. В основном присутствует китайский «ноу нэйм» непроверенного качества. И мотоцикл Boxer 150 UG от индийского производителя Bajaj, который попал на тест в редакцию, мое внимание к себе привлек. Фото портала АвтоВзгляд

Так что же за «фрукт» нам попался и с чем его «едят»? Начнем с того, что на нашем рынке эти мотоциклы присутствуют уже довольно давно, и конкретно данная модель является обновленным вариантом Boxer BM 150. Качество сварных швов рамы, литье корпуса движка, «дружелюбность» органов управления в нем на уровне. Это довольно компактный и легкий мотоцикл с одноцилиндровым движком, объемом 150 «кубов». Несмотря на вроде бы скромную кубатуру, мотор удивительным образом может сочетать в себе как застенчивое спокойствие на малых оборотах, так и взрывной подрыв на средних и быстрый выход на «верха». Я только и успевал перещелкивать передачи выше и выше. При производстве данного мотора используется технология «Exhaus TEC», которая расширяет диапазон крутящего момента от средних до высоких оборотов. Не стану вдаваться в скучные технические подробности, касательно принципов работы этой системы, поделюсь лишь своими ощущениями. Итак, ты запросто можешь тронуться с места со второй передачи, не «поджигая» при этом сцепление. Включив третью передачу на пересеченной местности или в плотном городском потоке, ты едешь будто бы на «автомате», поскольку не приходится «щелкать» ногой с повышенной на пониженную передачу и наоборот, ибо крутящего момента хватает для движения со скоростью как 10, так и 70 км/ч. 1/4

В мотоцикле все должно быть прекрасно...

Конечно, не совсем корректно говорить, что это заслуга лишь одного мотора, мощностью 12 «лошадок». Здесь на такое поведение мотоцикла работает совокупность факторов. Это и его вес в 120 кило (то есть на каждые 10 килограммов массы приходится 1 «кобыла»), и точно подобранные передаточные числа на 5-ступенчатой КПП, и соотношение ведущей и ведомой звезд. В общем, побрюзжать, дескать, не мешало бы производителю «поработать над тем», да «подумать над этим» я не могу.

Хотя в начале тест-драйва, признаюсь, я бы так не сказал, потому как немного раздражала коробка передач. В отличии от классических мотоциклетных КПП, где первая передача вниз, остальные вверх, здесь все передачи переключаются вниз! Да-да, и первая, и вторая, и третья... Но уже к концу первого дня к этой особенности привык, и путаницы в передачах уже не случались. Да и удобно это, как оказалось — не приходится ловить между «первой» и «второй» вечно неуловимую на многих мотоциклах нейтралку. Кстати, сам селектор КПП сделан как для управления мыском, так и пяткой: нужна повышенная — давишь мыском на переднюю часть «переключалки». Нужна «понижайка» — давишь пяткой на заднюю часть. Таким образом «работать» с коробкой удобно как в обычных кедах, так и резиновых сапогах. На панели приборов есть индикатор переключения передач. 1/4

Размер имеет значение. Амортизатор.

На передке стоит телескопическая вилка с увеличенным ходом. Она вполне качественно «глотает» не только выбоины и ухабы на сельской дороге, но держит и более серьезные удары, позволяя мотоциклу сохранять устойчивость.

К задней подвеске также нареканий не возникло, хоть и выглядят амортизаторы, подпирающие маятник, как игрушечные. Нюанс в том, что «амортеры» опоясаны двойными так называемыми коаксиальными пружинами (это когда внутри одной пружины стоит вторая). Эту подвеску, позволяющую сохранять малые габариты пружинно-гидравлической стойки и добиваться от нее нужной производительности, производитель запатентовал еще несколько десятков лет назад и сейчас данное изобретение применяется не только на автомобилях этой марки, но и на ее мотоциклах.

Всё по «барабану»!

Тормозная система на нашем испытуемом простейшая — барабанная с механическим приводом. Но, извиняюсь за невнимательность, заметил я это далеко не сразу, ведь по эффективности торможения она практически не уступает гидравлическим дисковым тормозам. А с учетом того, что мне лично больше сотни разгонять мотоцикл не пришлось, «барабанов» спереди и сзади хватило вполне. 1/4

Комфортно ли ездить с пассажиром на тестируемой модели? Запаса ходов подвески, тяги мотора и тормозов хватает вполне. Единственное, со «вторым номером» на борту приходится больше внимания уделять управляемости мотоцикла. Видимо, пассажир своим весом разгружает переднюю вилку, и «рулевому» при выборе скорости входа в поворот однозначно нужно учитывать, что он не один.

Кстати, безопасность пассажира продумана до мелочей: приводная цепь спрятана в специальный кожух, исключающий попадание элементов одежды, который к тому же защищает и саму цепь от грязи и песка. Чтобы ступни «позади сидящего» случайно не попали в колесо, с обеих сторон сделаны защитные решетки, переходящие в удобные полноценные подножки. Выхлопная труба имеет термозащиту, исключающую ожоги или порчу обуви.

Запас прочности

А в целом в базовом оснащении «индуса» идут дуги безопасности из крепких труб, усиленная багажная решетка, которая, как мне показалась, сделана с таким запасом прочности, что на ней можно перевезти хоть 50-килограммовый мешок цемента! Есть даже USB-розетка для зарядки телефона или подключения навигатора. Фото портала АвтоВзгляд