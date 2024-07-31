Шустрый озорной гуляка: пополнение в классе мотоциклов для города

Столичный мотоциклист избалован «понтами». Двигатель — от «литра», ценник — от миллиона и выше, бренд — только с громким именем, пусть и сбежавший из России. Но что, если взять и отбросить в сторону ставшие уже отчасти лишними «пальцы веером», запахнуть бушлат и попробовать представить себе ощущения, скажем, среднестатистического мототайца, мотоиндонезийца или мотовьетнамца? Если вы когда-нибудь бывали в азиатских странах, то наверняка обратили внимание даже не на количество мотоциклов, мопедов и скутеров, а на объем их двигателей. Один из таких малокубатурных байков попал на тест в редакцию.

Все дело в том, что в большинстве государств азиатского региона несколько иные правила — водительские права с соответствующей категорией там необходимы при рабочем объеме ДВС транспортного средства от 200 см3. (Напомню, что в нашей стране максимальный порог «бескатегорийной» езды — 50 см3). Правда и мощных байков в Азии вы увидите не так уж и много — налог на больший объем вырастает в разы, что не очень то и выгодно для мотовладельцев. Вот и колесят наши братья азиаты на малокубатуриках, в простонародье называемых «тырчиками». А уж какое там их многообразие — глаза разбегаются!

Старый добрый Китай в этом плане также не исключение. Это раньше, когда китайцы были еще бедными, они катались, в лучшем случае, на потрепанных велосипедах. А сейчас... едва ли не впереди планеты всей по автомобилизации и технологиям. Мотоциклы производителя, одну из моделей которого мы испытали, появились у нас совсем недавно и также страждут занять свое место под освободившимся российским мотоциклетным солнцем. Ну что ж, пусть попробуют. А мы посмотрим, что за «зверь» попался нам в этот раз.

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Ох, и любят же эти конструкторы из Поднебесной сложные буквенно-цифровые аббревиатуры, запомнить обозначение которых, да, порой, и сами эти символы, не представляется возможным. Впрочем, для нас важны всего два фактора — имя и объем двигателя (в данном случае 175 см3), остальные буквы-цифры чисто технические обозначения, потребителю мало что говорящие. Целиком модель, которую нам довелось тестировать, называется LIFAN LF175-2E. Впрочем, есть у него еще и более цивильное «прозападное» имя — CityR200.

Итак, выглядит наш герой более чем классически по современным меркам — компактный «нэйкед» с рублеными формами и абсолютно прямой посадкой. За рулем вполне комфортно может разместиться человек ростом выше среднего и при этом доставать ногами до асфальта. В целях удешевления производства, а также для упрощения последующего обслуживания, модель сделана по классическим канонам без применения высочайших «космических» западных технологий. Галогенная фара головного света, барабанные задние тормозные механизмы, возможность запуска со старого, как весь мир кикстартера (электростартер здесь тоже есть, не волнуйтесь), простенькая, но хорошо читаемая приборная панель, необходимость каждый раз вручную выключать указатель поворота... Прошлый век, скажете вы! И будете одновременно и правы и не правы. Сейчас это называется модным словом «олдскул», а стиль ретро, если кто еще до сих пор не в курсе, нынче в тренде.

К тому же, аналоговые технологии дешевы и просты в обслуживании. Все предельно просто и нет ничего лишнего и ненужного. Передняя вилка классического типа прикрыта резиновыми пыльниками, а вот сзади мы уже можем наблюдать технический прогресс — задние пружины с прогрессивным шагом витка. Из даров прогресса — USB-порт на руле для зарядки гаджета или для навигатора, плюс цифровая индикация включенной передачи на панели приборов.

В первую очередь, в глаза бросается нереально здоровенная выхлопная труба, причем она же, как это частенько водится у китайцев, и является самой низкой точкой мотоцикла. Про такую трубу еще в Союзе шутили — «самэц!». Простой карбюраторный одноцилиндровый двигатель воздушного охлаждения с верхним распредвалом и двумя клапанами на цилиндр имеет мощность чуть больше 13 л.с. при 7500 об/мин. и крутящий момент 13 Нм при 6500 об/мин. Вообще, цифра «13» какая-то кармическая для этого мотоцикла, ведь объем топливного бака составляет все те же 13 литров. При среднем расходе топлива в 2,5 литра на 100 км, сами можете посчитать, насколько его хватит. Причем, производитель заявляет, что мотоцикл запросто переваривает наш отечественный 92-й бензин.

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Для удобства прогрева рычажок воздушной заслонки («подсоса») выведен прямо на левый пульт на руле. Кикстартер — это уж совсем по-старомодному, для истинных фанатов, мы все же воспользуемся для запуска кнопкой. Да, все-таки не зря к этому байку приклепали такую внушительную банку выхлопа — довольно злобный басовитый рык мотора звучит вполне солидно. Мудрые китайцы не стали «душить» выхлоп на корню, а настроили его таким образом, что мотоцикл хорошо слышно, при этом звук этот никого не бесит и не раздражает. Короче говоря, и вправду — «самэц»! При этом, небольшой движок хорошо тянет на низах и его не приходится сильно крутить. Скажем так: для довольно активного перемещения в городском потоке достаточно держать обороты двигателя в районе 5000-6000 об/мин. И все же, важно осознавать, что максимальная скорость мотоцикла чуть больше 100 км/ч, а потому на магистралях кому-то, возможно, его покажется маловато. Но ведь он и не претендует на лавры именно пожирателя автобанов, это чисто городской байк. Мегаполис и его окрестности — вот его истинная среда, где он, словно рыба в воде. Тем более что большой угол поворота рулевой колонки вкупе с небольшой массой самого мотоцикла (133 кг), позволяют достаточно уверенно маневрировать даже в ограниченном пространстве. 1/2