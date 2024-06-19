С четырех колес на два: плюсы и минусы современного 200-кубового мотоцикла

Знакомство с довольно любопытной новинкой от некогда известного у нас в стране своими автомобилями китайского бренда, уже почти 25 лет производящего мотоциклы. С поставками новых японцев и европейцев у нас в стране сейчас, мягко говоря, не очень, поэтому подробно изучаем предложения с Востока.

Заполонившие российский рынок автомобили из Поднебесной пестрят своим многообразием. Да, несомненно, китайцы купили технологии, и даже некоторые именитые автобренды целиком, а также переманивают большими деньгами дизайнеров с мировыми именами. Только вот качество и надежность четырехколесной техники, если быть честным, еще оставляют желать лучшего, ведь по сути именно современному автопрому Китая всего «без году неделя». А вот китайские производители мототехники как на своем внутреннем рынке, так и в экспорте, существуют уже десятилетиями, да к тому же совместные наработки и заимствование технологий мировых брендов уже дают свои плоды.

Поэтому сегодня в наших салонах дистрибьюторов китайских мотоциклов вполне можно найти мотоциклы на любой вкус и кошелек, и нужно отметить, что некоторые модели действительно вызывают интерес. Например, уже к концу текущего года китайцы обещают вывести на рынок «убийцу» легендарного Honda Goldwing — туринг из Поднебесной будет щеголять 8(!)-цилиндровым 2-литровым мотором аж на 200 лошадей и полным набором всяческого «фарша». Но об этом позже, а пока что опустимся от жар-птицы к синичке в руках.

Отечественным автолюбителям хорошо известна компания Lifan, благо, что ее четырехколесные изделия уже не один год колесят по дорогам нашей необъятной. Но до поры до времени ее успехи на ниве мотопроизводства оставались вне нашего информационного поля

И вот, наконец, мотоциклетный Lifan официально пришел в Россию в надежде покорить сердца наших мотолюбителей. На тест в редакцию попала одна из уже поставляемых к нам моделей, KPT200, класса дорожный эндуро. Эксплуатировали мы его в режиме «город-загород», поэтому успели довольно близко познакомиться с возможностями байка.

Сразу же обращает на себя внимание тот факт, что мотоцикл выглядит вполне на уровне. Немного резкий рубленый дизайн, словно дизайнер «исполосовал» мотоцикл катаной. Внешне он напоминает если не уменьшенный вариант баварского «Гуся», то, возможно, нечто среднее между Honda и KTM точно. При этом, несмотря на довольно солидный клиренс в 180 мм, достать ногами до земли может райдер вполне обычного среднего роста (попробуйте проделать подобное с большим полноразмерным «австрийцем» и вы поймете, что я имею в виду). Самой нижней точкой у байка является выхлопная труба и про это нужно помнить, если вдруг возникнет непреодолимое желание порысачить на серьезном бездорожье, это классический дорожный турист. 1/4

Уже в стандартной базовой комплектации мотоцикл оснащен светодиодной фарой, ветровым стеклом, электронным ЖК-дисплеем с несколькими вариантами подсветки, защитными дугами безопасности с тремя точками крепления, а также передней телескопической вилкой-«перевертышем» для улучшения управляемости и сглаживания неровностей. Для любителей пользоваться навигатором, например, конструкторы предусмотрели USB-разъем, причем на самом видном месте — не ошибешься. 5710 Российские путешественники первыми в мире покорили Северный полюс на мотоциклах Отечественные байкеры поставили несколько рекордов

Уже давно проверенный и неоднократно обкатанный на различных моделях одноцилиндровый 4-тактный инжекторный (с электронным впрыском) 2-клапанный двигатель имеет жидкостное охлаждение и объем в 198 см3 (17 л.с. при 8000 об/мин). Этого, скорее всего, не хватит мотоциклисту с опытом вождения байков от 400 кубов и выше, а вот новичку, пожалуй, вполне себе подойдет. Если отбросить в сторону все свои понты, то через какой-то период времени втягиваешься и начинаешь ехать довольно шустро, правда для динамичной езды мотор придется сильно крутить. Очень кстати, как раз, жидкостное охлаждение, которое позволяет двигателю не выходить за рамки рабочей температуры при длительных пробегах. Потребляет, кстати, он в экономичном режиме всего порядка 2,2 л/100 км. Впрочем, реальный правильный рабочий режим этого двигателя начинается с 5000 об/мин., а переключать 6 передач придется довольно активно, благо, что в качестве помощника здесь выступает «квикшифтер». 1/4

Ну а за замедление отвечают неплохие и вполне прогнозируемые дисковые тормоза на обоих колесах. При этом, 13-литрового бензобака хватит на 300-400 км пробега, согласно заверениям производителя. Но это все в зависимости от манеры езды, конечно же. Посадка позволяет держать спину ровно, а также при езде получается вполне комфортный изгиб ног в коленях. Это играет серьезную роль в дальней дороге, правда, при излишне резком торможении нужно быть готовым к существенному «клевку» мотоцикла вперед, но тут ничего удивительного — ходы передней вилки здесь довольно обширны.

Теперь немного дегтя в эту вкусную бочку меда — подвеска данной модели довольно жесткая. При проезде лежачего полицейского, а также езде через другие неровности на дороге ощущается довольно ощутимая отдача в пятую точку, а регулировок жесткости амортизаторов, как я понимаю, не предусмотрено. Возможно, в будущем конструкторы доработают механизмы. Еще одним сомнительным моментом является жесткость сиденья — при длительных поездках «мадам Сижу» может затекать, ну а вышеупомянутые неровности только добавляют эффекта. Надеемся, что производитель учет все это и в ближайшее время внесет коррективы, поскольку байк действительно интересный. 1/4