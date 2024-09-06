Когда нам ждать отечественные лодочные моторы

Импортозамещение влияет на многие отрасли производства, но темпы везде разные. Непростая ситуация складывается с моторами для катеров и лодок, которых у нас сейчас не производят. Подвесные моторы делали еще в СССР, но к 2010 году практически перестали. С тех пор у нас в ходу только иностранные моторы, в основном, американские и японские. С началом санкций, западные производители ушли с рынка, и остались только китайские поставщики. С моторизованной садовой техникой дела лучше. Наши производители уже производят большой спектр техники из импортных и российских комплектующих. Аналогичная ситуация и с расходными материалами, в частности, с маслами и смазками.

Такая ситуация на рынке подвесных моторов привела к тому, что наши инженеры занялись разработками. Проектированием и будущим производством 4-тактного лодочного мотора мощностью 80 л/с для малоразмерных судов длиной до 5-6 м, в основе которого двигатель ВАЗ-11182, в частности, совместно занялись НОЦ «Поршневое двигателестроение и спецтехника» МГТУ им. Н.Э. Баумана и подмосковное НПП «Патриот».