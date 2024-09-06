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Когда нам ждать отечественные лодочные моторы

Импортозамещение на рынке лодочных моторов и садовой техники

Импортозамещение влияет на многие отрасли производства, но темпы везде разные. Непростая ситуация складывается с моторами для катеров и лодок, которых у нас сейчас не производят. Подвесные моторы делали еще в СССР, но к 2010 году практически перестали. С тех пор у нас в ходу только иностранные моторы, в основном, американские и японские. С началом санкций, западные производители ушли с рынка, и остались только китайские поставщики. С моторизованной садовой техникой дела лучше. Наши производители уже производят большой спектр техники из импортных и российских комплектующих. Аналогичная ситуация и с расходными материалами, в частности, с маслами и смазками.

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Автор
Ярослав Алёнин

Изображение Когда нам ждать отечественные лодочные моторы

Такая ситуация на рынке подвесных моторов привела к тому, что наши инженеры занялись разработками. Проектированием и будущим производством 4-тактного лодочного мотора мощностью 80 л/с для малоразмерных судов длиной до 5-6 м, в основе которого двигатель ВАЗ-11182, в частности, совместно занялись НОЦ «Поршневое двигателестроение и спецтехника» МГТУ им. Н.Э. Баумана и подмосковное НПП «Патриот».

Ситуацию с расходниками для имеющихся в эксплуатации моторов комментирует Игорь Калинин, директор по направлению «Мото» SINTEC Group: «Сегодня большинство подвесных лодочных моторов у нас 2-тактные, потому что закон позволяет использовать моторы мощностью до 9.9 л.с. без специальных прав. Для решения транспортировочных и рекреационных задач многим хватает. Подобные двигатели, прошлых лет и актуальные, требуют специальных масел последних стандартов. Например, у нас появилось недавно масло Outboard 2T для 2-тактных лодочных моторов с воздушным и водяным охлаждением, которым рекомендованы масла спецификации NMMA TC-W3. Оно полностью биоразлагаемое и имеет синий цвет для удобства приготовления топливной смеси. Спрос на российские масла и смазки растет, и мы готовы вкладываться в разработки в новых для себя сегментах».

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