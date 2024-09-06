Когда нам ждать отечественные лодочные моторы

Такая ситуация на рынке подвесных моторов привела к тому, что наши инженеры занялись разработками. Проектированием и будущим производством 4-тактного лодочного мотора мощностью 80 л/с для малоразмерных судов длиной до 5-6 м, в основе которого двигатель ВАЗ-11182, в частности, совместно занялись НОЦ «Поршневое двигателестроение и спецтехника» МГТУ им. Н.Э. Баумана и подмосковное НПП «Патриот».
Ситуацию с расходниками для имеющихся в эксплуатации моторов комментирует Игорь Калинин, директор по направлению «Мото» SINTEC Group: «Сегодня большинство подвесных лодочных моторов у нас 2-тактные, потому что закон позволяет использовать моторы мощностью до 9.9 л.с. без специальных прав. Для решения транспортировочных и рекреационных задач многим хватает. Подобные двигатели, прошлых лет и актуальные, требуют специальных масел последних стандартов. Например, у нас появилось недавно масло Outboard 2T для 2-тактных лодочных моторов с воздушным и водяным охлаждением, которым рекомендованы масла спецификации NMMA TC-W3. Оно полностью биоразлагаемое и имеет синий цвет для удобства приготовления топливной смеси. Спрос на российские масла и смазки растет, и мы готовы вкладываться в разработки в новых для себя сегментах».