Как продавцы коммерческого транспорта приспособились к карантину

В ходе этого вебинара выяснилось, что ведущие игроки сектора торговли коммерческой техникой не видят ничего совсем уж катастрофического в сложившейся из-за самоизоляционных ограничений в России ситуации в отрасли. Эксперты даже отметили улучшение рыночного климата по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выяснилось, что активность покупателей в первые месяцы 2020-го года возросла в сравнении с тем же временным отрезком 2019-го. Если первые недели самоизоляции вызвали значительное снижение объемов торговли коммерческим транспортом, то затем ситуация начала стабилизироваться.

– Динамика изменилась, когда была объявлена первая неделя самоизоляции. Многие в тот момент восприняли это как внеочередные каникулы, и мы увидели такую же просадку покупательской активности, как в преддверии Нового года. И это был единственный момент, когда продажи упали по сравнению с 2019 годом. Но сразу после окончания первой недели самоизоляции, компании стали возвращаться к работе. И в апреле мы снова увидели стабильный рост аудитории, обгоняющий показатели прошлого года, — сообщила менеджер по работе с ключевыми клиентами «Авито» Анна Кравченко.

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