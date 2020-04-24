Самоизоляция в автомобиле: длительный тест-драйв Tоyota RAV4 с мотором 2.0 AWD

Сразу скажем, что Toyota RAV4 очень хорошо укомплектована «комфортными» опциями, однако мотор не топовый — бензиновый двухлитровый в 150 л. с. мощности. В трансмиссии — вариатор. Привод — полный, с двумя муфтами системы Dynamic Torque Vectoring AWD, которые при необходимости «перекидывают» момент на каждое из задних колес

Его эффективность была проверена самой настоящей практикой пусть и «лайтового», но вполне себе страшненького для стандартного городского водителя бездорожъя. Пришлось, знаете ли, вывозить кучку паникующих перед вирусом родственников на дачу — в комплекте с таким количеством припасов, на которых вполне можно пересидеть парочку ядерных зим. Причем гораздо раньше, чем мои пассажиры выдвигались на пастораль ежегодно. Поскольку они всегда это делали уже после того, как грунтовка от шоссе к их фанерному «дворцу» просохнет после зимы.

Но на этот раз приспичило, и пришлось RAV4 расталкивать своим бампером густеющую полевую грязюку. А делал он это, надо сказать, вполне бодро.