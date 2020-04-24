Самоизоляция в автомобиле: длительный тест-драйв Tоyota RAV4 с мотором 2.0 AWD

Сразу скажем, что Toyota RAV4 очень хорошо укомплектована «комфортными» опциями, однако мотор не топовый — бензиновый двухлитровый в 150 л. с. мощности. В трансмиссии — вариатор. Привод — полный, с двумя муфтами системы Dynamic Torque Vectoring AWD, которые при необходимости «перекидывают» момент на каждое из задних колес
Его эффективность была проверена самой настоящей практикой пусть и «лайтового», но вполне себе страшненького для стандартного городского водителя бездорожъя. Пришлось, знаете ли, вывозить кучку паникующих перед вирусом родственников на дачу — в комплекте с таким количеством припасов, на которых вполне можно пересидеть парочку ядерных зим. Причем гораздо раньше, чем мои пассажиры выдвигались на пастораль ежегодно. Поскольку они всегда это делали уже после того, как грунтовка от шоссе к их фанерному «дворцу» просохнет после зимы.
Но на этот раз приспичило, и пришлось RAV4 расталкивать своим бампером густеющую полевую грязюку. А делал он это, надо сказать, вполне бодро.
Второе откровение RAV4 преподнес уже в процессе повседневных поездок по городу. Потребление топлива машиной упало до уровня, не превышающего 7-ми литров бензина на сотню километров.
И это при том, что в «докоронавирусные» времена на точно тех же маршрутах получить от нее цифру расхода на уровне 10,2—10,5 литров считалось очень хорошим результатом.
Теперь же у тестового Tоyota RAV4 ткущий рекорд экономичности при езде по городу составляет 6,5 литров на 100 км! Никакие «гибриды» с электромобилями не нужны!
Третий свой «тихий шок» автор этих строк осознал не сразу, а примерно через неделю «коронавирусной» эксплуатации кроссовера по резко опустевшим улицам Москвы. Просто как-то стало кристально ясно: энергетических кондиций младшего в линейке 150-сильного бензинового мотора, сидящего под капотом этого RAV4 более, чем достаточно.
Хотя буквально за пару недель до того, практически при каждом старте со светофора я жалел, что нет у меня «под педалью газа» еще хотя бы 50 дополнительных «лошадок».Когда вместе с тобой ждет зеленого сигнала еще максимум 5—6 машин (это практически пробка уже!), ни необходимости, ни желания стартовать быстрее не ощущаешь. Все равно ты гарантированно успеваешь проскочить «на зеленый» еще и на следующем перекрестке.
А если впереди светофоров больше нет, то вообще некуда торопиться. Поставил машину «на круиз» и пили себе в нештрафуемом камерами скоростном диапазоне. Главное помнить, что в этой комплектации не предусмотрен радар, контролирующий впереди идущий транспорт. Приходится самому следить за тем, чтобы не въехать в корму другому такому же как и ты — катящемуся на «расслабоне» по пустоватым московским улицам.
При таких раскладах особенно отчетливо осознаешь, что цена в 2,3 млн. рублей за эту комплектацию RAV4 уже не кажется с претензией на завышенную. Особенно с учетом крайне лояльного потребления топлива, японского комфорта, грузовых объемов и, наконец-то, современной внешности.