КамАЗ поставил на конвейер новую модель грузовика

Девятитонник портал «АвтоВзгляд» рассмотрел на осенней выставке «Комтранс». Так что нас больше интересует «тяжелая» вариация модели, которая именуется «Компас 12». Итак, полная масса грузовика КамАЗ «Компас 12» составляет 11 990 кг, благодаря чему на него не распространяется действие системы «Платон» — по федеральным трассам машина может передвигаться без оплаты проезда.

«Двенадцатый» может комплектоваться двумя моторами: это 166- и 209-сильные турбодизели Cummins объемом 3,8 и 4,5 литра, соответственно. А вот коробка передач только одна — 6-ступенчатая «механика» китайской марки Fast Gear.

Как уверяет сам КамАЗ, все «Компасы» имеют покупную кабину от китайских JAC N-Series, однако оформление передней части придумали и делают челнинцы. Рама якобы тоже полностью камазовская… Правда, в этом мы откровенно сомневаемся.

И вот почему. Портал «АвтоВзгляд», внимательно рассмотрев новинку, сделал вывод, что рама, подвески, двигатель, трансмиссия — тоже китайские. Правда, это касается именно «девятки»! Нельзя исключать, что «Компас 12» действительно имеет отечественный «скелет».