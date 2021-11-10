Зачем хитрые автовладельцы ставят на аккумулятор второй «минусовой» провод

Все знают, что хороший среднестатистический аккумулятор «живет» при нормальном режиме эксплуатации, в среднем, около пяти лет. Батарея классом пониже может «сдохнуть» и за пару лет. В случае, когда машина используется редко, либо подключенные к ее электросети устройства «высасывают» повышенное количество энергии во время стоянки, возможны случаи полной разрядки аккумулятора. Это резко сокращает его емкость, а затем и срок службы.

В любом случае, пуск мотора от уже не вполне идеального аккумулятора, особенно в сильные морозы, становится серьезной проблемой. В таких условиях на счету каждая крупица энергии, передаваемая от батареи к стартеру, свечам и топливному насосу. Но на ее пути может оказаться серьезная преграда — электрическое сопротивление проводов, подходящих к аккумулятору. В частности, на «уставшей» машине контакт между «минусовым» проводом батареи и корпусом авто может быть уже далеко не идеальным. По этой причине величина электрического сопротивления в нем резко увеличивается и «крадет» напряжение и ток.

Что касается свежих машин, то у них беда кроется в ином. Тотальная экономия автопроизводителей на всем и вся приводит к тому, что сечение «минусового» провода делают минимально возможным (увеличивая тем самым его собственное сопротивление) — лишь бы его хватало на запуск мотора при среднестатистических температурах на улице, не более того.