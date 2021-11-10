Зачем хитрые автовладельцы ставят на аккумулятор второй «минусовой» провод

Все знают, что хороший среднестатистический аккумулятор «живет» при нормальном режиме эксплуатации, в среднем, около пяти лет. Батарея классом пониже может «сдохнуть» и за пару лет. В случае, когда машина используется редко, либо подключенные к ее электросети устройства «высасывают» повышенное количество энергии во время стоянки, возможны случаи полной разрядки аккумулятора. Это резко сокращает его емкость, а затем и срок службы.
В любом случае, пуск мотора от уже не вполне идеального аккумулятора, особенно в сильные морозы, становится серьезной проблемой. В таких условиях на счету каждая крупица энергии, передаваемая от батареи к стартеру, свечам и топливному насосу. Но на ее пути может оказаться серьезная преграда — электрическое сопротивление проводов, подходящих к аккумулятору. В частности, на «уставшей» машине контакт между «минусовым» проводом батареи и корпусом авто может быть уже далеко не идеальным. По этой причине величина электрического сопротивления в нем резко увеличивается и «крадет» напряжение и ток.
Что касается свежих машин, то у них беда кроется в ином. Тотальная экономия автопроизводителей на всем и вся приводит к тому, что сечение «минусового» провода делают минимально возможным (увеличивая тем самым его собственное сопротивление) — лишь бы его хватало на запуск мотора при среднестатистических температурах на улице, не более того.
Потери электроэнергии на преодоление этого сопротивления не ощущаются, пока и машина, и сам аккумулятор свежие, а за бортом — не особо холодно. Как только аккумулятор стареет, и наступают морозы, эти потери начинают ощущаться в полной мере, заставляя водителя нервничать при каждом запуске остывшего за ночь двигателя.
Чтобы решить эту проблему, нужно как-то снизить электрические потери в проводах. Например, уменьшив сопротивление «минусового» провода аккумулятора. Для этого достаточно радикально увеличить его сечение. Покупаем медный провод (нужной длинны) под названием «косичка». Как правило, на его концах уже предусмотрены клеммы подходящего размера. Один его конец пристраиваем к минусовому выходу аккумулятора, а второй привинчиваем к какому-нибудь подходящему винту с гайкой на двигателе или навесном оборудовании под капотом. Эта нехитрая операция порой позволяет в десять раз снизить потери напряжения на «минусовом» проводе батареи, делая пуск намного более простым.
В качестве неочевидного, но вполне реального бонуса от второго минусового провода можно назвать облегчение зарядки аккумулятора. Хотя бы потому, что генератору приходится преодолевать меньшее сопротивление при «закачивании» энергии в батарею.