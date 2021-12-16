FIAT представил новый Scudo, который будут выпускать и в России

От машин под другими марками новый «Фиат» будет отличаться только решеткой радиатора и мелким декором. В гамму версий войду цельнометаллическый фургон, грузопассажирский комби и грузовое шасси. Кроме того, у Scudo появится чисто пассажирская версия, которую будут продавать под именем Ulysse.

Обе новинки — пассажирскую и грузовую — помимо завода во Франции, также будет делать на конвейере калужского предприятия PCMA (Peugeot Citroen Mitsubishi Automobiles). Притом, как уточнил портал «АвтоВзгляд», основой тираж планируется отправлять на экспорт.

И продолжая тему комтранса. Каких только профессий за свою долгую конвейерную жизнь не примеряла классическая LADA Niva! Но полноценный седельный тягач для буксировки полуприцепов из тольяттинского внедорожника сделали, пожалуй, впервые.