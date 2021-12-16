FIAT представил новый Scudo, который будут выпускать и в России

Фото производителя.
Концерн Stellantis продолжает развивать семейство легких фургонов, в которое входят — загибайте пальцы — К автомобилям Peugeot Expert, Citroen Jumpy, Opel Vivaro и Toyota ProAce. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», пятым членом этой команды станет коммерческий Fiat Scudo.
Алексей Кованов

От машин под другими марками новый «Фиат» будет отличаться только решеткой радиатора и мелким декором. В гамму версий войду цельнометаллическый фургон, грузопассажирский комби и грузовое шасси. Кроме того, у Scudo появится чисто пассажирская версия, которую будут продавать под именем Ulysse.

Обе новинки — пассажирскую и грузовую — помимо завода во Франции, также будет делать на конвейере калужского предприятия PCMA (Peugeot Citroen Mitsubishi Automobiles). Притом, как уточнил портал «АвтоВзгляд», основой тираж планируется отправлять на экспорт.

И продолжая тему комтранса. Каких только профессий за свою долгую конвейерную жизнь не примеряла классическая LADA Niva! Но полноценный седельный тягач для буксировки полуприцепов из тольяттинского внедорожника сделали, пожалуй, впервые.

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16 декабря 2021
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