В России опять выбирают «Бульдозер года»

И тем удивительнее, что в России до сих пор проводятся конкурсы, жюри которых выбирает лучшую строительную технику. Один из таких конкурсов — «Инновации в строительной технике в России-2021», в котором, в том числе, существует номинация «Бульдозер года».

И в этом сезоне здесь на победу претендует бульдозер John Deere 750J-II. И вполне заслуженно. Ведь, как отмечают представители компании, «машина отличается высокой производительностью, отличной управляемостью и плавностью движения; оснащена электронной системой, отслеживающей нагрузку на отвал, адаптируя скорость перемещения, и минимизирующей проскальзывание гусениц. Так же здесь имеется система удержания на склоне, а функция динамического торможения позволяет профилировать самые сложные откосы». Кроме того, бульдозер умеет самостоятельно контролировать состояние всех узлов и принимать ситуативные решения — например, ускорять вентилятор охлаждения или ограничивать скорость, если масло еще не достигло рабочей температуры.

Напомним при этом, что компания John Deere довольно серьезно обосновалась в нашей стране: с 2003 года работает российское подразделение компании, включающее в себя два завода — в Оренбурге и в в Домодедово. Что же касается итогов конкурса, то они будут подведены в конце мая.