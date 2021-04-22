Лед, грузовик, девушка: невероятный рекорд седельного тягача на Байкале

В минувшем фестивале «Дни скорости на льду Байкала» приняли участие 11 автомобилей и 13 пилотов. Одним из них стала профессиональная гонщица Илона Накутис, вышедшая на старт 13-километровой трассы на Ford Trucks F-MAX — флагманском седельном тягаче марки. К слову, эта машина стала первым грузовиком-рекордсменом в истории фестиваля.
Любопытно при этом, что к скоростным заездам инженеры Ford Trucks не вносили никаких технических изменений в автомобиль. Покупателям выдают точно такие же машины, оснащенные 12,7-литровым турбодизелем Ecotorq мощностью 500 л. с. и 12-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF TraXon. Единственное, по просьбе организаторов, на время заездов был деактивирован ограничитель скорости.
Ford Trucks F-MAX выступил тут в двух дисциплинах. В первой он пытался развить максимальную скорость на льду (старты с хода и с места), а во второй — добивался минимального тормозного пути с отметки в 80 км/ч. И в том, и в другом случае тягач показал достойный результат. Автомобиль ускорился до рекордных 134 км/ч (во время тренировок — до 140 км/ч), а для замедления ему потребовалось 169,45 м. И это на голом льду!
Впрочем, на бумаге все эти цифры выглядят не так впечатляюще, как на видео. Хотя, справедливости ради заметим, что и оно не передает всю зрелищность заездов. Однако мы все же предлагаем вам взглянуть на то, как хрупкая внешне, но невероятно сильная духом Илона Накутис виртуозно управлялась с тягачом на льду. Тем более, что в объектив камеры попал не только Ford Trucks F-MAX, но и другие машины-рекордсмены.
Но не будем сразу раскрывать все секреты: репортаж с фестиваля «Дни скорости на льду Байкала» смотрите здесь.