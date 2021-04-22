Лед, грузовик, девушка: невероятный рекорд седельного тягача на Байкале

Ford Trucks F-MAX выступил тут в двух дисциплинах. В первой он пытался развить максимальную скорость на льду (старты с хода и с места), а во второй — добивался минимального тормозного пути с отметки в 80 км/ч. И в том, и в другом случае тягач показал достойный результат. Автомобиль ускорился до рекордных 134 км/ч (во время тренировок — до 140 км/ч), а для замедления ему потребовалось 169,45 м. И это на голом льду!

Впрочем, на бумаге все эти цифры выглядят не так впечатляюще, как на видео. Хотя, справедливости ради заметим, что и оно не передает всю зрелищность заездов. Однако мы все же предлагаем вам взглянуть на то, как хрупкая внешне, но невероятно сильная духом Илона Накутис виртуозно управлялась с тягачом на льду. Тем более, что в объектив камеры попал не только Ford Trucks F-MAX, но и другие машины-рекордсмены.

Но не будем сразу раскрывать все секреты: репортаж с фестиваля «Дни скорости на льду Байкала» смотрите здесь.