В России резко подорожали грузовики — и новые, и подержанные

Агентство Russian Automotive Market Research сообщает: среди ТОР-5 моделей новых седельных тягачей наибольший рост средней цены (+37%) показала Scania R-серии. Среди подержанных грузовиков в возрасте 4—6 лет сильнее всего подорожал DAF XF (+28%). Скромнее всего прибавил отечественный КамАЗ-5490: новые автомобили стали дороже на 14%, а тягачи с пробегом — на 7%.

На самом деле, в грузовых перевозках главное — уверенный старт. Ведь есть тысячи примеров, когда человек, купив всего один грузовик, спустя время становился владельцем автопарка! Но также есть факты, когда единственный грузовик продавался через несколько месяцев после покупки. Поэтому для старта логичнее взять не самый дорогой автомобиль, обзор которых составил портал «АвтоВзгляд».