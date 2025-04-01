Пытки электричеством: стоит ли покупать ребенку аккумуляторный квадроцикл

Чтобы ребенок, отправленный на все лето в «ссылку» на дачу, не сошел с ума сам и не «делал нервы» другим, ему на время каникул необходимо организовать какую-нибудь активность. Например, купить в дачный гараж детский квадроцикл. Но вот вопрос: на бензиновой или электрической тяге? В плюсах и минусах каждого из них разобрался портала «АвтоВзгляд».

Бензиновые детские квадроциклы до недавних пор были, что называется, классикой жанра. По большому счету, все те же самые узлы, что и у «взрослого» ATV, только в уменьшенном виде. Соответственно, на регулярной основе такому «ребячьему» транспорту требуется бензин, техническое обслуживание и, частенько, мелкий ремонт, ведь вездеходы для самых маленьких дачников практически все — китайского производства и не славятся отменным качеством.

С одной стороны, в этом есть и свои плюсы, ведь с малых лет мальчишка приобщается к технике, учится отличать отвертку от гаечного ключа, осваивает навыки по натяжке цепи, регулировке карбюратора, замене масла... Но это, конечно, все хорошо звучит на словах. А на практике нынешнее подрастающее поколение ничего кроме смартфона и в руки не возьмет. Поэтому все хлопоты, связанные с эксплуатацией бензинового детского «квадра», придется брать на себя главе семейства.

А хлопот, поверьте, будет немало. Даже элементарный запуск движка «на холодную» требует определенных навыков: открыть топливный кран, выдвинуть подсос, покрутить стартером, если не заводится, то чуть-чуть убрать «подсос», иначе зальет свечу бензином и квадрик уже, без прокаливания свечи газовой горелкой, не запустить вовсе.

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Если же движок запустился, то по мере прогрева надо закрывать воздушную заслонку и при этом не обжечь руку о выхлопную трубу. Короче, танцы с бубном. И уж бабушка или мама, оставшиеся на рабочей неделе с ребенком на даче, едва ли смогут помочь чаду в решении вопроса.

Однако несколько лет назад детские мотовездеходы стали оснащать электромоторами. Нет, безусловно, электрические машинки существовали и 15-20 лет тому назад, но они были на маленьких пластмассовых колесиках, без амортизаторов и тормозов, не развивали скорость больше 5 км/ч, запаса аккумулятора хватало максимум на 20-30 минут.

Да и ездить такие игрушки могли лишь по асфальту. Эксплуатация на пересеченной местности подобного электроквадрика превращалась в настоящую пытку как для родителей, вынужденных подталкивать вперед машинку с наследником, так и для самого юного райдера, не испытывающего ни малейшего удовольствия от езды.

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Современные же детские электрические квадроциклы вовсе не похожи на цацку. Стальная рама, подвеска с амортизаторами, гидравлические тормоза, пневмошины, большой запас хода (иные модели могут запросто колесить по пересеченке 3-4 часа без подзарядки, но в целом на пару часов езды хватает даже бюджетных моделей) и хорошая для своего класса проходимость...

Но, главное, в отличии от бензиновых аналогов, не возникает проблем с запуском движка, настройкой карбюратора, натяжкой цепи, регулировкой коробки передач. Чтобы «завести мотор», достаточно нажать на кнопку включения питания и уже в следующую секунду можно жать на газ и ехать покорять околодачные просторы.

Не надо больше привозить в канистрах бензин или тратить целый выходной на замену масел в движке и коробке передач, на чистку и настройку карбюратора, потому как в электрической модификации квадроцикла количество узлов и агрегатов сведено к минимуму. Есть только АКБ, контроллер и электромотор, которые вообще не нуждаются в профилактике.

Что ж, подведем итоги. Наличие детского квадроцикла в вашем дачном гараже, безусловно, сделает длительное пребывание ребенка на фазенде более увлекательным и разнообразным. Однако без опытной мужской руки эксплуатация бензинового мотовездехода практически не возможна. Современный же электрический квадрик требует минимум внимания, а по своим ездовым характеристикам ни чем не уступает аналогам с ДВС.