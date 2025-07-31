ТОП-5 незаменимой химии, которая должна быть в каждом гараже

Трудно представить дачный гараж без всяких отверток, гаечных ключей, накидных головок, пассатижей, молотка... Однако этот список будет не полным без наличия в нем так называемого жидкого инструмента. Ведь иная современная автохимия запросто может уж если и не заменить классический ручной инструмент, то как минимум существенно его дополнить. Не верите?

Допустим, необходимо отремонтировать какую-нибудь садовую утварь, да элементы крепления настолько заржавели, что их невозможно ключом или отверткой даже стронуть с места. А если взять инструмент помощнее — вороток или ударный гайковерт — то просто сломаете узел. В таких случаях на помощь придет так называемый жидкий ключ.

Одно из эффективных подобных средств, представленных сегодня, — BIZOL Unblock+ f21. Это немецкое средство обладает высокой проникающей способностью, содержит графит и дисульфид молибдена, благодаря чему ржавчина разрушается быстро. Баллон имеет струйный распылитель типа Cobra, эффективный для подачи препарата в труднодоступные места. Помимо растворения окислов железа в соединениях, он удаляет влагу и защищает поверхности от коррозии в дальнейшем. Прежде чем откручивать приржавевшую гайку или болт, после нанесения спрея нужно подождать 5-10 минут. В запущенных случаях процедуру надо повторить два-три раза. Лучше подождать немного, пока пройдет реакция и средство растворит ржавчину, чем приложить к воротку больше усилий, сорвав резьбу совсем.

Еще один пример борца с коррозией, который обладает более широкой областью применения, — растворитель ржавчины Liqui Moly Schnell-Rostloser. Аэрозоль содержит маловязкое минеральное масло и комплекс присадок.

Средство проникает в узкие зазоры, размягчает и отделяет от поверхности ржавчину, вытесняет воду, смазывает, ухаживает за обработанными поверхностями. Область применения: секаторы, ножи газонокосилки, навесные замки, цепные приводы, детали снегоуборщика, кроссового мотоцикла, снегохода... Безопасно для пластика и лакокрасочных покрытий.

Еще одно средство, которое должно быть на полке в гараже, — силиконовая спрей-смазка. Жидкий силикон как никакое другое средство ухаживает за резиновыми изделиями и пластмассой. Например, владельцы снегоходов в конце сезона обрабатывают гусеницы «сноумобиля» этим составом. В последнее время набирает популярность недорогая, но качественная силиконовая смазка DVX Silicone Spray. Она проникает в поверхностную структуру резины, делая ее более эластичной и устойчивой к ультрафиолету, влажности и переменам температуры.

Бывает, в автомобиле поскрипывают друг о дружку пластиковые детали. Небольшой пшик из баллончика в область, где поселился «сверчок», и раздражающий скрип уходит на долгое время.

Есть еще одно средство из жизни профессионалов автосервисов, которое пригодится в быту и на даче, — грязеотталкивающая белая смазка. Применяется для смазки замков, выключателей, скользящих опор, электромеханических контроллеров, дверных петель, телескопических антенн. В качестве примера можно привести спрей reinWell PTFE RW-52. В его составе есть тефлон, который обеспечивает увеличение интервала между обработками в сравнении с использованием обычных смазок. Это важно в случаях, когда доступ к месту смазки сильно затруднен.

Точно незаменимая в гараже и быту вещь — холодная сварка. С ее помощью ремонтируют практически всё: от прохудившегося автомобильного радиатора до случайно разбитой любимой маминой вазы. Одну из проверенных холодных сварок выпускает наш производитель Ruseff, адаптировав составы к нашим реалиям эксплуатации, в том числе климатическим.

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Состав предназначен для ремонта деталей и узлов из черных и цветных металлов, пластмассы, керамики, дерева, а также герметизации соединений и емкостей, обеспечивает надежную адгезию даже на влажных и замасленных поверхностях.

Некоторые вещи только кажутся сломанными, а между тем их просто стоит качественно обслужить, продлив их срок эксплуатации.