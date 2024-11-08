Ставите машину на прикол до весны? Тогда сразу меняйте масло в двигателе

Любой специалист по автомобильным моторам обязательно отметит, что сезонная консервация двигателя должна проводиться комплексно. Данный тезис объединяет в себя ряд операций по облуживанию его наиболее значимых с точки зрения функциональности узлов. И, прежде всего, здесь важно позаботиться о топливном тракте, контуре охлаждения двигателя, а также его системе смазки.
Так, в частности, бак перед консервацией необходимо полностью заправить. Это предотвратит образование внутри емкости конденсата, который может привести к коррозии. Не будет лишним добавить в топливо присадку-стабилизатор — она поможет сохранить свойства горючего на протяжении всего периода хранения.
Полностью заполненной должна быть и система охлаждения двигателя, поэтому надо проверить в ней уровень антифриза и его состояние. Если жидкость старая или загрязненная, замените ее. Это защитит силовой агрегат от перегрева и коррозии в будущем. Не забудьте также проверить герметичность всего гидравлического контура и целостность резиновых шлангов.
Теперь что касается системы смазки. Вопрос о том, менять или не менять в ней масло, здесь даже не рассматривается — замена лубриканта при консервации мотора делается по умолчанию. Проблема лишь в том, как это делать. А делать это следует только после того, как система смазки будет основательно очищена, а отработка слита из нее по максимуму.
В сервисной практике для достижения данной цели применяют различные методики, среди которых наибольшую популярность приобрели так называемые мягкие промывки двигателя. Они постепенно растворяют и удаляют различные отложения из системы и основательно прочищают даже узкие маслопроводы.
Однако следует помнить, что при использовании подобных промывок очень важно правильно подобрать нужный продукт. Дело в том, что среди них есть препараты узкой специализации, обеспечивающие чистку систем смазки моторов с разной степенью загрязнения и износа.
Скажем, для обработки подержанных моторов нужны «усиленные» составы, способные удалить из системы смазки застарелые отложения. Например, к числу таких промывок относится препарат Oil-Schlamm-Spulung, разработанный химиками немецкой Liqui Moly.
Данная жидкость заливается в систему смазки за 100-300 км до планируемого срока замены масла. Такой поход дает возможность куда тщательнее и бережнее отмыть двигатель, чем, например, при использовании аналогов быстрого действия («пятиминуток»).
Пока наматывается контрольный километраж, препарат постепенно, слой за слоем, снимает с деталей нагары и шламы и, до момента слива, удерживает всю эту грязь во взвешенном состоянии. Как отмечают разработчики, присадка эффективно растворяет даже плотные шламовые и лаковые отложения.
По оценкам специалистов, неоднократно проверявших Oil-Schlamm-Spulung в деле, средство помогает устранить и некоторые побочные проблемы, вызванные загрязнением системы смазки. Таковыми, например, могут быть шумы в приводе цепи или стук гидрокомпенсаторов. Кроме того, эта промывка работает и как своеобразный жидкий «ершик» для поршневых колец, что препятствует их залеганию при длительном простое автомобиля.