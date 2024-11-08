Ставите машину на прикол до весны? Тогда сразу меняйте масло в двигателе

В ситуациях, когда «железного коня» приходится на несколько зимних месяцев оставлять в гараже или на уличном паркинге, очень важно своевременно позаботиться о его двигателе. Ведь грамотное обслуживание силового агрегата перед консервацией поможет избежать неприятных сюрпризов при его запуске после длительного простоя. Портал «АвтоВзгляд» разбрался, какие шаги необходимо предпринять, чтобы автомобиль пережил свой вынужденный отдых без потерь.

Любой специалист по автомобильным моторам обязательно отметит, что сезонная консервация двигателя должна проводиться комплексно. Данный тезис объединяет в себя ряд операций по облуживанию его наиболее значимых с точки зрения функциональности узлов. И, прежде всего, здесь важно позаботиться о топливном тракте, контуре охлаждения двигателя, а также его системе смазки.

Так, в частности, бак перед консервацией необходимо полностью заправить. Это предотвратит образование внутри емкости конденсата, который может привести к коррозии. Не будет лишним добавить в топливо присадку-стабилизатор — она поможет сохранить свойства горючего на протяжении всего периода хранения.

Полностью заполненной должна быть и система охлаждения двигателя, поэтому надо проверить в ней уровень антифриза и его состояние. Если жидкость старая или загрязненная, замените ее. Это защитит силовой агрегат от перегрева и коррозии в будущем. Не забудьте также проверить герметичность всего гидравлического контура и целостность резиновых шлангов.

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Теперь что касается системы смазки. Вопрос о том, менять или не менять в ней масло, здесь даже не рассматривается — замена лубриканта при консервации мотора делается по умолчанию. Проблема лишь в том, как это делать. А делать это следует только после того, как система смазки будет основательно очищена, а отработка слита из нее по максимуму.

В сервисной практике для достижения данной цели применяют различные методики, среди которых наибольшую популярность приобрели так называемые мягкие промывки двигателя. Они постепенно растворяют и удаляют различные отложения из системы и основательно прочищают даже узкие маслопроводы.

Однако следует помнить, что при использовании подобных промывок очень важно правильно подобрать нужный продукт. Дело в том, что среди них есть препараты узкой специализации, обеспечивающие чистку систем смазки моторов с разной степенью загрязнения и износа.

Скажем, для обработки подержанных моторов нужны «усиленные» составы, способные удалить из системы смазки застарелые отложения. Например, к числу таких промывок относится препарат Oil-Schlamm-Spulung, разработанный химиками немецкой Liqui Moly.

Фото портала АвтоВзгляд.

Данная жидкость заливается в систему смазки за 100-300 км до планируемого срока замены масла. Такой поход дает возможность куда тщательнее и бережнее отмыть двигатель, чем, например, при использовании аналогов быстрого действия («пятиминуток»).

Пока наматывается контрольный километраж, препарат постепенно, слой за слоем, снимает с деталей нагары и шламы и, до момента слива, удерживает всю эту грязь во взвешенном состоянии. Как отмечают разработчики, присадка эффективно растворяет даже плотные шламовые и лаковые отложения.

По оценкам специалистов, неоднократно проверявших Oil-Schlamm-Spulung в деле, средство помогает устранить и некоторые побочные проблемы, вызванные загрязнением системы смазки. Таковыми, например, могут быть шумы в приводе цепи или стук гидрокомпенсаторов. Кроме того, эта промывка работает и как своеобразный жидкий «ершик» для поршневых колец, что препятствует их залеганию при длительном простое автомобиля.